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Лише мала частина: Зеленський озвучив число військових Путіна, відведених від кордонів України

Лише мала частина: Зеленський озвучив число військових Путіна, відведених від кордонів України
Оновлено 14:27 Сьогодні Телеграф скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Російська Федерація вкрай повільно виводить з окупованого нею Криму свої війська, зібрані нібито для масштабних навчань в квітні цього року.

Про це Зеленський сказав на спільній з держсекретарем США Ентоні Блінкеном прес-конференції в четвер, 6 травня, в Києві.

"Ми бачимо тільки 3-3,5 тисячі військових, які почали відведення і пішли з території окупованого півострова Крим. Більше ніде ми поки зменшення не бачимо. Вважаємо, що зменшення це повільне, тому ймовірна загроза може бути. Так, ніхто не хоче сюрпризів", - підкреслив він.

У той же час Зеленський заявив, що "зменшилася кількість снайперських пострілів" з боку окупаційних військ на Донбасі. "Саме через снайперські постріли була більшість загиблих в цьому році", - сказав він.

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При цьому президент України відзначив збільшення випадків застосування безпілотних літальних апаратів "з боку тимчасово окупованого Донбасу".

У свою чергу Блінкен зазначив, що РФ відвела деяку частину військ, "але значні сили залишаються на кордоні з Україною".

"Росія відвела деяку техніку, але значна кількість техніки залишається на кордоні з Україною. Так що у Росії є можливість за досить короткий час агресивно діяти, якщо вона це вирішить зробити", - сказав держсекретар США.

Як повідомлялося, в березні і квітні цього року РФ зосередила на кордонах з Україною і в окупованому Криму безпрецедентну кількість військ. 19 квітня голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що на кордоні України і в окупованому РФ Криму перебувають понад 150 тисяч російських військових.

23 квітня в Пентагоні заявили, що кількість військ, зосереджених РФ на кордонах з Україною, навіть більше, ніж в 2014 році.

РФ провела масштабні навчання, після чого заявила, що повертає війська в місця постійної дислокації. Так, 23 квітня російські ЗМІ публікували відео того, як їх військові РФ завершили "навчання" на кордоні з Україною. Були показані кадри, як російські армійці вантажать озброєння і важку техніку, яка нібито відправиться в різні куточки РФ.

Разом з тим, 28 квітня голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко констатував, що війська у східних кордонів України РФ не відводить.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 84

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Росія, Крим, Энтони Блинкен, Володимир Зеленський, Війська, Кордони, відведення.
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