"Заслуговує найширшої підтримки українців": Лещенко заступився за гастролюючю по Росії дружину

Дружина екс-нардепа Сергія Лещенка Анастасія Топольська (Dj Nastia) під час своєї поїздки до Росії просувала України.

Про це 11 травня в ефірі "4 каналу" розповів він.

За його словами, Топольська є "брендом України" і визнаною в світі музичною виконавицею в стилі електронної музики, тому заслуговує найширшої підтримки українців.

"Що стосується заходів, які відбувалися в РФ вона (Топольська - ред.) В країні, який зачіпає і культуру (Україна - ред.) І представників цієї культури", - зазначив Лещенко.

Він упевнений, оскільки захід відбувався за участю учасників ЛГБТ, насправді в Росії потрібно підтримувати тих деморалізованих які вмирають через режим президента РФ Володимира Путіна.

"Її поїздка служила підтримкою цим людям які є прямими жертвами режиму Путіна", - підкреслив колишній нардеп.

Нагадаємо, що 10 травня екс-нардепа Сергія Лещенка попросили пояснити проведене його дружиною Анастасією Топольського виступ в Москві, у відповідь на що він забанив журналістку.