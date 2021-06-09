Пішли далеко не всі: Зеленський розповів Трюдо, скільки путінських військових залишилося на кордоні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої співрозмовники обговорили ситуацію на українських кордонах і ряд інших питань.

Про це в середу, 9 червня, повідомляє прес-служба президента України.

Зокрема, Зеленський повідомив Трюдо про ситуацію з безпекою на сході і біля кордонів України. Президент зазначив, що наразі відбулося відведення тільки частини російських військ і важкого озброєння з тимчасово окупованих територій і від українських кордонів.

"Росія майже не проводила відведення. З 105 тисяч російських військових тільки 11 тисяч пішли назад", - сказав Зеленський.

Він наголосив на важливості збереження міжнародного тиску на РФ з метою досягнення реального прогресу в мирному врегулюванні. Президент підкреслив, що проект "Північний потік - 2" є політичною зброєю Росії.

Трюдо підтвердив непохитну підтримку з боку Канади суверенітету і територіальної цілісності України і солідарність з Українською державою у протидії тривалої агресії РФ.

"Ми залишаємося великими друзями. Будемо продовжувати підтримувати Україну", - підкреслив глава уряду Канади.

Співрозмовники також обговорили практичну взаємодію з метою підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО.

"Окрему увагу було приділено посиленню координації зусиль між Україною і Канадою у справі про збиття Іраном літака рейсу PS752 і притягнення винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський підтвердив запрошення Трюдо відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Як повідомлялося, в кінці травня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що біля українських кордонів залишаються десятки тисяч російських військових, незважаючи на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про відвід російського військового контингенту від кордонів України.