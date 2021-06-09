На Банковій хочуть замінити Кличка, але не можуть знайти відповідного кандидата - джерела

Офіс президента України активно шукає людину, щоб замінити Віталія Кличка на посаді голови Київської міської державної адміністрації. За словами відразу декількох джерел в оточення київського мера і президента України, нового главу КМДА хочуть представити вже в найближчий місяць, проте в команді Володимира Зеленського зіткнулися з відсутністю підходящих кандидатів.

Вже майже місяць триває нова фаза тихої війни між Офісом президента і київським мером. Як раніше писав «Телеграф», однією з причин конфлікту є бажання ОП поставити свою людину на посаду голови КМДА замість Кличка.

Київському меру така ініціатива з урізання його повноважень не припала до душі, внаслідок чого він навіть вирішив ввести в столиці виконавчі комітети, яким збирався передати частину повноважень, що входять в функціонал глави КМДА. Втім пізніше Кличко відкликав це розпорядження.

На Банковій проте не збираються відмовлятися від свого бажання «приструнити» Кличка, це, в тому числі, і стало однією з причин створення Конгресу місцевих властей, який очолив мер Львова Андрій Садовий. Конгрес повинен стати паралельним майданчиком Асоціації міст України, яку і очолює Кличко. І також, в найближчий місяць на Банковій хочуть таки посадити свою людину в крісло глави КМДА.

«Ми хочемо знайти потужного і відомого кандидата, який був би не менш публічним, ніж Кличко і призначити його главою КМДА. Думаю, ми здійснимо це в найближчий місяць-півтора », - говорить співрозмовник в оточенні президента.

«Раніше вони думали і про кандидатуру Андрія Холодова (народний депутат від «Слуги народу». - Ред.) і про заступника Кличка Олексія Кулебу, який наближений до Єрмака, але пізніше вирішили шукати альтернативу Кулебі, так як у нього немає ні впізнаваності, ні ваги в Києві», - додає співрозмовник в оточенні київського мера.

Таким чином, Банкова прагне послабити позиції мера столиці, але в той же час, стикається з вже звичним кадровим голодом, через який не може знайти рівноцінного Кличку кандидата на пост глави КМДА.

Нагадаємо, 18 березня в будинок до мера Києва Віталія Кличка прийшли з обшуками. Пізніше виявилося, що силовики відвідували сусідів столичного градоначальника. Ці обшуки збіглися з масовою перевіркою київських комунальних підприємств. Обшукували в тому числі КП "Київський метрополітен" у справі про можливе відмивання коштів при будівництві метро на мікрорайон Винаградарь. Кличко часто піариться на цьому будівництві, викладаючи свіжі знімки і обіцяючи прискорити відкриття нової гілки підземки.