Підсумки з’їзду партії "Голос": Рудик зберегла свою посаду, а сім нардепів – виключено

У Києві відбувся з’їзд партії "Голос", на якому Кіру Рудик переобрали як голову, а сім членів фракції – виключили. Про це стало відомо під час брифінгу за результатами з'їзду.

Так, з політсили виключили сім народних депутатів: Олександру Устінову, Ольгу Стефанішину, Романа Лозинського, Ярослава Юрчишина, Володимира Цабаля, Юлію Клименко та Соломію Бобровську. За словами Рудик, надалі будувати спільну політичну силу не є можливим. Однак зазначила, що ціннісних розбіжностей з цими нардепами серед однопартійців немає.

Зокрема, очільниця "Голосу" відреагувала на нестандартну заяву Ольги Стефанішиної, яка висловила бажання покинути партію на шматку туалетного паперу. Як заявила Рудик, заява колишньої однопартійки і колеги за фракцією – це перш за все "неповага до виборців". Рудик списує такі дії на емоції і відсутність "якоїсь банальної поваги".

Як зауважив голова фракції Ярослав Железняк, при створенні "Голосу" нардепи мали письмову домовленість: якщо людина виходить з партії – складає мандат. За словами Железняка, цей документ скоріше свідчить про політичну відповідальність, а не юридичне зобов’язання. Поки що, зазначив він, йому невідомо про бажання когось із нардепів скласти мандат.

Щодо скандалу навколо участі в з’їзді делегатів зі Львівщини член політради Андрій Осадчук пояснив, що в роботі з’їзду брали участь делегати, яких обирають місцеві конференції. За словами Рудик, всі бажаючі делегати потрапили на захід, наявність документів і попередню підготовку перевіряла мандатна комісія.







Зазначимо, що з'їзд "Голосу" затвердив зміни до Статуту партії, а також проголосував за оновлений склад політичної ради партії. Підтвердили повноваження членів політради Інни Совсун, Ярослава Железняка, Андрія Осадчука та Григорія Маленка. Обрали до політради Романа Денисюка, голову Рівненської обласної територіальної організації партії та Олексія Бабешка, очільника осередку в Харківському регіоні.

Як раніше повідомляв "Телеграф", експерти проаналізували майбутнє партії "Голос" після серйозного розколу. Команди не буде - впевнені фахівці.