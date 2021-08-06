Названо час і місце прощання з Євгеном Марчуком

Церемонія прощання з колишнім прем'єр-міністром України і першим головою Служби безпеки України Євгеном Марчуком, який помер днем раніше, відбудеться у Києві в суботу, 7 серпня.

Про це у п'ятницю, 6 серпня, повідомляє інформаційне агентство УНН.

Відомо, що церемонія прощання з Євгеном Кириловичем Марчуком відбудеться у будинку офіційних прийомів у Києві за адресою вулиця Грушевського, 22.

Попрощатися з українським політичним діячем можна буде в суботу, 7 серпня, з 12:00 до 15:00. На даний момент невідомо, чи буде церемонія закритою чи бути присутнім на ній зможуть всі бажаючі.

Нагадаємо, екс-прем'єр-міністр України і перший голова СБУ Євген Марчук помер 5 серпня від зупинки серця. Пізніше стало відомо, що причиною смерті Марчука стали наслідки коронавірусу.

Смерть Євгена Кириловича шокувала українців - своїми спогадами і архівними фото з Марчуком діляться журналісти, українські політичні та громадські діячі, які не сумніваються: Марчук зробив для незалежної України дуже багато.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чим запам'ятався і що очолював Євген Марчук.