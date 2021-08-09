У Зеленського звинуватили Лукашенко в боягузтві після шквалу гучних заяв з Білорусі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо України в рамках "Великої розмови з президентом", що трапилося в понеділок, 9 серпня. У відповідь Зеленський звинуватив Лукашенка в боягузтві, адже той не зміг вирішити кризу демократичним шляхом.

Про це "Україні 24" 9 серпня повідомив прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

За словами Никифорова, під час заяви Лукашенка Зеленський був на полігоні "Широкий лан" на острові Зміїний, де він спостерігав за навчаннями різних типів військ і новими засобами електронного контролю.

Никифоров каже, що зараз всі зусилля країни орієнтуються на гарантію безпеки України та повернення суверенітету окупованим РФ територіям.

"Президент підкреслив, що Україна бореться з бойовиками, а не тренується, як заявив Олександр Лукашенко", - говорить прессекретар.

Зеленський вважає, що заяви самопроголошеного президента Білорусі не мають підстав.

За словами Никифорова, Лукашенко може так говорити про Україну, щоб відвернути увагу суспільства від проблем в самій Білорусі.

Прессекретар заявляє, що Україна та інші демократичні країни сумніваються в юридичному статусі Лукашенко.

Никифоров каже, що проблеми в Білорусі можна було вирішити демократичним шляхом, але в Лукашенко не вистачило для цього сміливості.

За словами Зеленського, Україна залишається вірним другом для Білорусі, але в її політичні справи втручатися не буде.

"Сподіваємося, що не буде недружніх кроків щодо України від самого Лукашенка. Якщо будуть, він отримає відповідь і нашої держави, і міжнародної спільноти", - підсумовує Никифоров.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 серпня в рамках "Великої розмови з президентом" Олександр Лукашенко назвав умову, за якої він визнає Крим російським. Також він сказав, що якщо подзвонить Володимиру Зеленському, то той не підніме трубку через "нерозуміння цієї розмови американцями". Крім того, Лукашенко зробив гучну заяву про те, що пробуде в кріслі президента недовго.