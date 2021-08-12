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Монастирський захищає МВС від людей Авакова, але незабаром і сам может втратити крісло міністра - джерела

Монастирський захищає МВС від людей Авакова, але незабаром і сам может втратити крісло міністра - джерела
Оновлено 20:49 Сьогодні Телеграф Иллюстративное фото

Новий міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, який замінив в середині липня 2021 року Арсена Авакова, може протриматися на своїй посаді зовсім недовго, хоча зараз активно працює над "зачисткою" квоти колишнього міністра.

Про це в четвер, 12 серпня, розповіли "Телеграфу" джерела, знайомі з ситуацією.

Ймовірно, що в Офісі президента розглядатимуть варіант відставки уряду в повному складі, адже зараз є  інформація, що восени там планують оновити Кабінет міністрів.

За даними "Телеграфа", в Офісі президента хочуть позбавити посад міністра юстиції Дениса Малюську і міністра культури Олександра Ткаченка.

Відповідно, можна припускати, що в разі повного оновлення Кабміну, Монастирський, виконавши свої завдання, також піде з посади.

Попри це, зараз в Офісі президента "нарізають" завдання для нового міністра МВС, при повному потуранні якого здійснюється ряд звільнень персон, призначених ще за квотою Авакова.

Ілюстрацією до цього став, наприклад, відхід з ключових позицій близьких до ексміністра людей - звільнився дуже наближений до Авакова чиновник - голова Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко. Близькі до колишнього глави МВС люди кажуть, що це далеко не остання відставка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в "Слузі народу" розповіли про плани нового глави МВС Монастирського.

Експерти про призначення Монастирського в МВС кажуть, що "рулити" будуть глава ОПУ Андрій Єрмак і заступник керівника Офісу президента Олег Татаров.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Арсен Аваков, МВС, Офіс президента України, Денис Монастирський.
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