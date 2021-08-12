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"У чужий Монастир": чи довго втримається на посаді змінник Авакова

"У чужий Монастир": чи довго втримається на посаді змінник Авакова
13:01 Сьогодні Телеграф

Перед тим як піти на традиційні літні канікули, Верховна Рада встигла проголосувати за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і призначити нового міністра - екснардепа від "Слуг народу" Дениса Монастирського. Але, як кажуть співрозмовники "Телеграфа", новий міністр може носити статус технічного, який, виконавши завдання, поставлені Офісом президента, піде у відставку. Це може статися вже восени, коли Офіс президента планує провести кадрові перестановки в уряді.

Серед першочергових завдань Дениса Монастирського - зачистка відомства від людей, афілійованих з Арсеном Аваковим. Це вже відбувається - один за одним ідуть з посад люди, пов'язані з ексміністром. Останній приклад - у відставку пішов глава поліції Києва Андрій Крищенко, його місце зайняв Іван Виговський.

Детальніше про ситуацію в МВС і перспективи його нового керівника - в матеріалі "Телеграфа".

Новий міністр Денис Монастирський став фігурою компромісною у всіх сенсах. По-перше, він був креатурою президента Володимира Зеленського. Саме Зеленський, як писало наше видання, запропонував Монастирського на цю посаду, хоча були й інші кандидати. Крім того, його призначення підтримали у фракції "Слуга народу".

"Денис дуже неконфліктний, ніхто в нашій фракції не може сказати про нього нічого поганого", - говорить один з його вже колишніх колег.

При цьому у Монастирського завжди була близькість і до команди колишнього міністра Авакова, бо він працював помічником його заступника Антона Геращенка. Втім, як кажуть співрозмовники "Телеграфа" в "Слугу народу", Монастирський не просто компромісна фігура, а й технічна. Нібито, для повноцінного керівництва таким міністерством, потрібна більш сильна рука, а ось новому міністру поставили ряд конкретних завдань, які він повинен виконати.

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Наприклад, в планах монобольшості - розбити МВС: відокремити Національну гвардію і прикордонників від поліції. Арсен Аваков довгий час виступав проти такої ідеї та навіть погрожував Зеленському своєю відставкою у 2019 році. В Офісі президента перепідпорядкування Нацгвардії назвали новому міністру першочерговим завданням. Кому перепідпорядкувати - питання дискусійне, кажуть там, хоча і визнають, що з 2019 років немає розробленого законопроєкту №1007, який віддає гвардію в підпорядкування президенту. Більш того, призначення глави Нацгвардії, згідно з текстом законопроєкту, буде здійснюватися без будь-якого контролю з боку парламенту чи Кабміну.

Як кажуть "Телеграфу" нардепи в профільному комітеті, перший крок до цього Верховна Рада вже зробила: наступного дня після відставки Авакова Рада прийняла закон про національний опір, з поправкою нардепа Федора Веніславського про те, що "з настанням особливого періоду Нацгвардія приводиться в готовність до виконання завдань за призначенням та підпорядковується головнокомандувачу ЗСУ ". Правда, сам закон набирає чинності тільки 1 січня і тут важлива поправка про "особливий період". За словами нардепів, планується ще одна законодавча ініціатива, яка б остаточно перепідпорядковувала Національну гвардію президенту.

Те ж стосується і прикордонників. Джерела в Держприкордонслужбі повідомили, що на цей час прямих розмов про це не йде, проте дали зрозуміти, що у відомстві очікують рішення нового міністра.

Раніше ряд депутатів виступали проти подібних ініціатив, кажучи про те, що з "армії Авакова" Нацгвардія перетвориться в "армію Зеленського". Однак зараз, з новим лояльним главою МВС, реалізації цієї ідеї нічого не завадить. Відзначимо, що кандидатура нардепа і юриста "Кварталу" Сергія Іонушеса, якому раніше пророкували крісло генпрокурора, зараз розглядається на главу правоохоронного комітету. З таким лояльним керівництвом Комітету та Міністерства, у Банкової точно не буде ніяких запобіжників від прийняття документа.

"Денис мав розмову з президентом. Йому в ОП поставили ряд завдань, він би навряд чи погодився відкрито на посаду технічного міністра, у нього занадто багато стратегічних завдань", - коментує один з нардепів-"слуг" "Телеграфу".

Водночас в партії говорять, що, з огляду на бажання Офісу президента восени оновити Кабмін, також розглядається варіант відставки уряду в повному складі. За нашими даними, на вихід хочуть відправити міністра юстиції Дениса Малюську і міністра культури Олександра Ткаченка. У разі повного оновлення Кабміну, може трапитися так, що Монастирський, виконавши свої завдання, також піде з посади.

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"В ОП звикли всіх обманювати й не тримати слово, тому з ними дуже складно домовлятися", - додає інший нардеп.

Так, наприклад, Монастирський, попри своє бажання, не зміг залишити на посаді заступника свого колишнього шефа Антона Геращенка. За словами співрозмовників, цю ідею нового міністра завернули в ОП.

"Зараз буде розгортатися процес зачистки від людей Авакова всієї структури міністерства, і Монастирський перешкоджати цьому не стане. Його брали не для цього, на ньому видима публічна частина, стратегії, законопроєкти, справи по неугодним", - додає співрозмовник з-поміж нардепів.

Ілюстрацією до цього став, наприклад, догляд близьких до Авакова людей з ключових позицій, звільнився дуже наближений до Авакова чиновник - голова ГУ Нацполіціі в Києві Андрій Крищенко. І, як кажуть, співрозмовники близькі до ексміністра, це далеко не остання відставка. У регіонах також будуть "зачищати" квоту колишнього глави МВС. Все це буде відбуватися при повному потуранні нового міністра, якому "нарізають" завдання в ОП.

Правда, публічно в "Слузі народу" запевняють, що Монастирський не збирається скоро йти у відставку.

"Впевнена, що Денис - не технічний і не тимчасовий міністр. Ми тільки недавно з ним бачилися, і у нього достатньо багато планів щодо міністерства і бачення, як їх реалізовувати", - прокоментувала "Телеграфу" нардеп від "Слуги народу" і член профільного правоохоронного комітету Юлія Яцик.

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Юлія Забєліна
Автор: Юлія Забєліна
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Все по темі:

Арсен Аваков, МВС, Слуга народу, Офис Президента, Денис Монастирський.
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