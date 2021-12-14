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Від передньої половини ВАЗу залишилися уламки: у Запоріжжі зі знівеченого авто дістали поліцейського (фото, відео)

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Від машини залишилася задня частина
Від машини залишилася задня частина

Постраждалий — у лікарні у тяжкому стані з безліччю переломів.

У Запоріжжі ввечері 13 грудня 24-річний водій ВАЗ-21099 о 20:30 не впорався з керуванням та на швидкості влетів у бетонну опору залізничного мосту. Інцидент стався на вулиці Космічній. Повідомляється, що то був поліцейський за кермом службового авто.

Про ДТП повідомляє поліція регіону.

Внаслідок аварії машину буквально сплющило – щоб дістати водія, залучили рятувальників.

Залишки машини
Залишки машини

Вони передали потерпілого медикам, чоловік у тяжкому стані. Після аварії працівники ДСНС змивали паливо з дороги.

Запорізькі ЗМІ повідомляють, що у потерпілого поліцейського струс мозку, закрита черепно-мозкова травма, травми грудей, живота, зламані кістки тазу та правого стегна.

Медики та рятувальники на місці ДТП
Медики та рятувальники на місці ДТП
Рятувальники дістають водія
Рятувальники дістають водія

За попередніми даними, водій був тверезим, точні результати дасть експертиза. Оскільки учасником ДТП став поліцейський, на місці працювало Держбюро розслідувань.

ДТП сталося під час в’їзду до Космічного мікрорайону
ДТП сталося під час в’їзду до Космічного мікрорайону

Раніше "Телеграф" писав про масштабну аварію на пішохідному переході в Луцьку, де машина знесла шістьох людей, серед яких п’ятирічна дитина. За життя мами борються медики. Жертви ДТП важко згадують момент зіткнення, але про одна з постраждалих згадала, як жінку підкинуло в повітря від удару.

Теги:
#ДТП #Поліція #Запоріжжя
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