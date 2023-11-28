"Зайчик, ми близько": патрульні врятували хлопчика, який морозної ночі впав у річку (зворушливе відео)

Зв’язок з дитиною міг обірватися будь-якої миті

У Шевченківському районі Запоріжжя двоє підлітків пішли гуляти та загубилися. Була вже ніч, коли один із хлопчиків упав у річку і не міг самостійно вибратися. Патрульні організували пошукову операцію та врятували дітей.

Відео, як це відбувалося, опубліковано на Facebook-сторінці Патрульної поліції Запорізької області. На пошуки дітей вирушили усі вільні екіпажі.

Патрульні ретельно обстежили всі берегові ділянки, вони голосно звали хлопчиків, одночасно підтримуючи розмову з одним із них. Ситуація посилювалася тим, що на вулиці був мороз, хлопчик зовсім не орієнтувався на місцевості, а його телефон міг ось-ось сісти, тому що заряду залишилося дуже мало.

Зрештою, патрульні знайшли Максима — він був по плечі у воді, і не міг рухатися, бо зав’яз у мулі, що був на дні. Патрульні пробралися до хлопчика крізь щільні зарості очерету і врятували його.

Патрульні одразу переодягли дитину в сухий одяг, рятувальники донесли Максима до патрульного автомобіля. Хлопця передали медикам.

Незабаром був знайдений і другий підліток, що заблукав. Змерзлий і зляканий хлопець блукав заростями на іншому березі. Сергій дуже зрадів, коли побачив інспекторів. Його також забрали до лікарні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що майже через чотири доби після зникнення в Харківській області знайшли живою 2-річну Віолетту Мужечук. 23 травня дівчинка зникла з двору у селі Скрипаї Чугуївського району, весь цей час її шукали.