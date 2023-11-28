"Зайчик, мы близко": патрульные спасли мальчика, который морозной ночью упал в реку (трогательное видео)

Связь с ребенком могла оборваться в любой момент

В Шевченковском районе Запоророжья двое подростков пошли гулять и потерялись. Была уже ночь, когда один из мальчиков упал в реку и не мог самостоятельно выбраться. Патрульные организовали поисковую операцию и спасли детей.

Видео, как это происходило, опубликовано на Facebook-странице Патрульной полиции Запорожской области. На поиски детей отправились все свободные экипажи.

Патрульные тщательно обследовали все береговые участки, они громко звали мальчиков, одновременно поддерживая разговор с одним из них. Ситуация усугублялась тем, что на улице был мороз, мальчик совсем не ориентировался на местности, а его телефон мог вот-вот сесть, так как заряда осталось очень мало.

В конце концов патрульные нашли Максима — он был по плечи в воде, и не мог двигаться, потому что завяз в иле, который был на дне. Патрульные пробрались к мальчику сквозь плотные заросли тростника и спасли его.

Патрульные сразу переодели ребенка в сухую одежду, спасатели донесли Максима до патрульного автомобиля. Парня передали медикам.

Вскоре был найден и второй потерявшийся подросток. Замерзший и испуганный парень бродил по зарослям на другом берегу. Сережа очень обрадовался, когда увидел инспекторов. Его также забрали в больницу.

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