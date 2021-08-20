Епідеміолог назвала групу людей, якій необхідно вакцинуватися проти коронавірусу

Лікар вважає, що вакцинація проти коронавірусу в Україні просувається повільно

Українцям старше 65 років, які навесні хворіли на коронавірус і перебували на лікуванні в лікарні, рекомендується вакцинуватися. Про це в коментарі "Телеграфу" сказала лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк.

Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні, на думку епідеміолога, як і раніше можна вважати низькими.

"Ті, хто хотів вакцинуватися, вже це зробив. І зараз ми такими, можна сказати, стусанами збираємо залишок людей, які ще сумніваються в тому, чи хочуть отримувати щеплення, — розповіла лікар. — Може бути, в якихось регіонах дуже активно йде вакцинація, але, за моїми відчуттями, все відбувається з дуже великими зусиллями і потугами".

Сояк підкреслює, що вакцини на місцях є, бригади готові виїжджати, але не так вже й багато людей виявляють бажання. Хоча зараз в Україні триває етап вакцинної кампанії, коли вакцинуватися може кожен бажаючий. Потрібно тільки звернутися до свого сімейного лікаря.

На думку епідеміолога, темпи вакцинації не можна назвати хорошими і, ймовірно, нам не вдасться досягти планованого рівня вакцинації (глава МОЗ Віктор Ляшко раніше говорив про плани вакцинувати 10 мільйонів осіб за літо. — Авт.).

"Було би дуже важливо вакцинувати групи ризику, які при минулому підвищенні захворюваності та масштабній весняній хвилі займали госпітальні ліжка. Це група населення старше 65 років, яка найчастіше знаходилася в стаціонарі. Тому якби було більше зусиль кинуто на цю групу населення, можливо, ми би поліпшили ситуацію восени", — розповіла лікар.

Як зазначила епідеміолог, люди старшого віку схильні до важкого перебігу хвороби. До того ж, варто враховувати супутні захворювання.

Тоді як в Україні, зазначає лікар, частіше виявляють бажання зробити щеплення ті, хто хотів би отримати вакцинальний паспорт і вільно подорожувати, а не пенсіонери і маломобільні групи населення.

Відзначимо, що в Україні станом на 19 серпня 2021 року вакциновано 4,9 мільйона осіб. З них повністю імунізовані — 2,9 мільйона осіб.