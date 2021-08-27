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Локдаун не за горами: у МОЗ розповіли, коли чекати чергових обмежень

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Локдаун не за горами: у МОЗ розповіли, коли чекати чергових обмежень Новина оновлена 27 серпня 2021, 10:38
Ігор Кузін

Локдаун можна перенести або ж зовсім уникнути.

У листопаді 2021 року в Україні знову можуть ввести черговий локдаун через наближення до червоної зони епідеміологічної небезпеки.

Про це в четвер, 26 серпня, "ВВС News Україна" повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

"За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємося, новий локдаун можуть ввести орієнтовно в листопаді", — говорить він.

Але, як каже Кузін, уникнути або ж зовсім перенести локдаун можливо — для цього українцям потрібно робити щеплення і дотримуватися соціальної дистанції. Таким чином, локдаун можна буде відтягнути на грудень-січень. У кращому випадку його взагалі не буде.

За словами Кузіна, рішення про суворий карантин буде приймати місцева влада, але в разі погіршення ситуації локдаун можуть ввести на національному рівні, і тоді він буде по всій Україні.

Також санлікар заявив, що зараз погіршення ситуації з коронавірусом спостерігається по всій Україні, але найбільше випадків захворювань у східних і західних регіонах.

Зараз по всій Україні рівень захворюваності в кілька разів вище, ніж це було в липні. На цей момент в країні фіксують приблизно по 1,5 тис. нових хворих в день. Люди продовжують вакцинуватися і Кузін закликає робити це якомога швидше. Зараз в Україні щеплення від коронавірусу отримали понад 3 млн осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв про ситуацію з коронавірусом у країн-сусідів України — в Росії кількість хворих на коронавірус щодня наближається до 20 тисяч осіб.

Нагадуємо, що в Польщі оголосили про початок 4-ї хвилі коронавірусу через загострення ситуації із коронавірусом.

Також ми писали, що Молдова змінила правила в’їзду через COVID-19.

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