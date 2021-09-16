Госпіталізацій через штам "Дельта" стане більше? Лікарка роз’яснила ситуацію

Лікарка пояснила, які ризики може нести штам коронавірусу "Дельта"

В Україні на тлі активізації штаму коронавірусу "Дельта" зростає кількість хворих. Додав у темпах, в тому числі, й показник госпіталізації. Чи може "Дельта" привести до більшої кількості госпіталізованих, ніж в минулому році? Відповідь "Телеграф" дізнався у лікарки-епідеміолога Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерини Сояк.

За словами лікарки, штам "Дельта" є більш контагіозним і в більшому процентному співвідношенні викликає госпіталізації. Тому експертка припускає, що більше хворих на коронавірус українців потрапить до лікарні, ніж раніше.

"Припускаю, що є всі передумови, що госпіталізацій буде більше, — зазначає Сояк. — Але стверджувати це досить складно. Можливо, той наш природний імунітет, який вже отримало населення, що перехворіло, дасть можливість переносити Covid-19 в легшій формі. Але все ж є великі сумніви, в тому числі, з огляду на процес вакцинації".

Сояк додає, що "Дельта" не має якихось специфічних ознак прояву, а симптоми всіх штамів коронавірусу дуже схожі. Тому людина не зможе самостійно визначити: інфікувалася вона "Дельтою" або іншим штамом Covid-19. Тож експертка рекомендує при підозрі на захворювання відразу ж звертатися до сімейного лікаря.

Також Сояк повідомила, що в групі ризику перед "Дельта"-штамом знаходяться всі ті ж — насамперед це населення старше 60-ти років. Оскільки вони переносять захворювання набагато важче інших, що і призводить до госпіталізацій та збільшує навантаження на систему охорони здоров’я.

"Медики відзначають по всьому світу, що на "Дельта"-штам хворіє і дитяче, і молоде населення. Але не варто забувати, що до будь-яких штамів Covid-19 більш схильні групи ризику, — підкреслила лікарка. — Бажано, щоб люди старше 60-ти і 65-ти років були вакциновані та мали менше контактів. Минулої хвилі саме серед них було найбільше госпіталізацій".

Нагадаємо, штам "Дельта" був виявлений в Індії цієї весни. Відомо, що ця мутація коронавірусу заразніше на 60% за інших і частіше призводить до госпіталізації.

Як раніше інформував "Телеграф", перші ознаки інфікування коронавірусом, зокрема штамом "Дельта", людина може відчути вже в перші ж дні. Серед першочергових симптомів "Дельти" — болі в литках, нежить, слабкість і температура.