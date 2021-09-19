Число госпіталізацій через COVID-19 в Україні перевалить за 2 тисячі на добу: названі терміни

Динаміка госпіталізацій в Україні підскочить ще вище протягом двох тижнів

На фоні рекордного рівня госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом — 1 719 осіб за минулу добу — лікар зробив невтішний прогноз, що ця цифра перевалить за 2000 вже найближчим часом.

Про це у неділю, 19 вересня, повідомив лікар Тарас Жиравецький у Telegram.

За його словами, коронавірусом хворіють як вакциновані, так і не вакциновані. А лікарі зі стаціонарів повідомляють, що до лікарень не потрапляють лише ті пацієнти, які вже хворіли на коронавірус.

Жиравецький прогнозує, що кількість госпіталізацій перевищить позначку у 2 тисячі менше, ніж за два тижні.

"Враховуючи те що 6 вересня у нас було 2197 нових випадків, а сьогодні 1767 госпіталізацій, а 6 вересня було менше 500 госпіталізацій, можна зробити висновок, що хворіє в 10 раз більше людей ніж ми виявляємо. І вже за 12 днів госпіталізацій може бути більше 2000 за добу", — написав він.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні кілька днів поспіль кількість нових випадків коронавірусу перевищує 6 тисяч на добу. При цьому найгірша ситуація з коронавірусом спостерігається у Харківській та Чернівецькій областях. У звʼязку з такими показниками Україна вже з 20 вересня може перейти у "жовту" зону карантину з більш жорсткими обмеженнями.