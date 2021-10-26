У МОЗ розповіли, кому можуть відмовити у вакцині проти COVID-19

Деяких людей перенаправлятимуть на швидке тестування

Частина жителів України не зможе отримати свою вакцину від коронавірусної хвороби. Людям відмовлять в імунізації, якщо виявлять у них симптоми ковіду або застуди.

Таку інформацію розповів під час брифінгу МОЗ головний санітарний лікар країни Ігор Кузин, повідомляє "Телеграф".

За словами чиновника, перед вакцинацією лікарі повинні опитувати людей про їхній стан здоров’я. Якщо хтось буде скаржитися на погане самопочуття, йому можуть і не зробити щеплення.

"Тим людям, які відчувають себе погано перед вакцинацією під час огляду лікаря, може бути відмовлено в вакцинації і вони можуть бути перенаправлені на швидкий тест антигену", — пояснив Ігор Кузин.

Як пояснив головний санлікар, таким чином медикам вдасться відразу перевірити, чи не хворіє людина на коронавірус. При цьому на тестування можуть відправити не тільки в разі наявності симптомів, але і якщо лікар підозрює у пацієнта вірус.

До цього ж в МОЗ вважалося, що імунізації проти COVID-19 не підлягають лише ті люди, у кого є непереносимість окремих компонентів вакцин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які препарати для вакцинації доступні в Україні і з якого віку можна робити щеплення.

Також ми повідомляли, що до масової імунізації населення незабаром можуть залучити і студентів-медиків.