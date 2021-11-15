"Класичні" симптоми коронавірусу застаріли: як відрізнити COVID-19 від застуди

Тепер про коронавірус найчастіше свідчить тривалий головний біль

З приходом холодної пори року COVID-19 стало складніше від інших респіраторних хвороб. Цьому не допомагають і нові варіанти коронавірусу, наприклад "Дельта", який більше схожий зі звичайною застудою, хоча і небезпечніший за неї.

"Телеграф" вирішив зібрати докупи рекомендації медичних експертів про відмінності ковіда та застуди — щоб було легше орієнтуватися, що відбувається з нашим організмом.

За словами професора Тіма Спектора, якого цитує англомовне видання The Telegraph, зараз коронавірус навчився атакувати молодший організм. Через симптоми, які дещо відрізняються від "оригінального" COVID-19, люди можуть все списувати на звичайні ГРВІ і продовжувати спілкуватися з іншими, заражаючи їх.

Що зараз найхарактерніше для "корони?"

Головний біль. Як стверджує професор Спектор, наразі це найбільш характерна риса для COVID-19. Біль може бути як помірним так і дуже сильним, до того ж триває 3-5 днів. Знеболюючі часто не допомагають його вгамувати. Близько 15% хворих на "корону" мали серед симптомів лише головний біль.

Як стверджує професор Спектор, наразі це найбільш характерна риса для COVID-19. Біль може бути як помірним так і дуже сильним, до того ж триває 3-5 днів. Знеболюючі часто не допомагають його вгамувати. Близько 15% хворих на "корону" мали серед симптомів лише головний біль. Біль у горлі та нежить. Важливо розуміти, що ці симптоми підходять і для ГРВІ. Але якщо при застуді пацієнту може здаватися, що в горлі першить чи свербить, то коронавірус викликає в більшості випадків саме біль. Чи є "ковідним" нежить, визначити може хіба що аналіз, проте є варіант і орієнтуватися на загальну картину захворюваності. Якщо у суспільстві реєструється різкий сплеск COVID-19, то, швидше за все, закладеність носа спричинена саме цим симптомом.

Важливо розуміти, що ці симптоми підходять і для ГРВІ. Але якщо при застуді пацієнту може здаватися, що в горлі першить чи свербить, то коронавірус викликає в більшості випадків саме біль. Чи є "ковідним" нежить, визначити може хіба що аналіз, проте є варіант і орієнтуватися на загальну картину захворюваності. Якщо у суспільстві реєструється різкий сплеск COVID-19, то, швидше за все, закладеність носа спричинена саме цим симптомом. Температура. Для ГРВІ висока температура не є характерною, тоді як для ковіду — навпаки.

Також серед основних симптомів саме коронавірусу ВООЗ, як і раніше, називає сильну стомлюваність і біль у м’язах. Не так часто, як раніше, але людина, яка підхопила ковід, все ще може втратити нюх або смакові відчуття.

При цьому в МОЗ наголошують: конкретно визначити, чим саме ви вболіваєте, можна лише за допомогою аналізу на коронавірус. Тому якщо ви відчули себе погано, зверніться до свого сімейного лікаря, щоб він направив вас на ПЛР-тестування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що, згідно з спостереженням українських медиків, людина за важкої форми ковіду може повторно захворіти на запалення легенів. Деталі пояснив лікар Тарас Жиравецький.