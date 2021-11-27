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Ефективність менш помітна: що не так із таблетками проти COVID-19

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Протиковідні таблетки не так добре захищають від госпіталізації Новина оновлена 27 листопада 2021, 16:22
Протиковідні таблетки не так добре захищають від госпіталізації

Акції компанії-виробника ліки впали на 3,5%

Кількість госпіталізованих і загиблих через коронавірусну хворобу людина може не дуже змінитися навіть після запуску на широкий ринок таблеток "Молнупіравір" від Merck & Co. Все тому, що ліки показали меншу ефективність, ніж раніше.

Інформацію передає Reuters, посилаючись на інформацію компанії-виробника.

Повідомляється, що дані початкових досліджень були не надто точними. При цьому в компанії зазначали, що у разі прийому таблеток ризик потрапити до лікарні або померти через ковідні ускладнення скорочується вдвічі.

Останні результати аналізів демонструють, що насправді ліки менш ефективні. Перевірка їхньої дії на пацієнтів у жовтні продемонструвала, що ризик тяжких наслідків коронавірусу зменшився лише на 30%.

При цьому компанія не приховувала результати нових досліджень. Незважаючи на чесність, акції Merck&Co все одно дещо знизилися на фінансовому ринку – на 3,5%.

Слід зазначити, що пігулки проти ковіду вважають дуже важливим проривом у боротьбі з пандемією, адже це дозволить людям набагато швидше лікуватися в домашніх умовах. Тепер же у США обговорюватимуть доцільність випуску ліків для широкого загалу.

Додамо, що препарат "Молнупіравір" планували дослідити і в Україні. Клінічні випробування мали проводитися в одній із клінік Харкова.

Також "Телеграф" розповідав, які протиковідні таблетки розробляє компанія Pfizer і чим вони можуть відрізнятися від "Молнупіравіру".

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Теги:
#Таблетки #Ліки #Коронавірус #Covid-19
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