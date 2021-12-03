Вчені придумали "жуйку від коронавірусу": як це працює

Жувальна гумка здатна знешкоджувати вірусні часточки прямо в роті, — запевняють американські вчені

Лише за останній місяць у світі на коронавірус захворіли близько 15 мільйонів людей, тож вчені з усіх куточків планети шукають можливості, аби зупинити коронавірусну пандемію.

Згідно даних Університету Джона Хопкінса, перше місце за кількістю інфікованих наразі займають США, де вже 2,3 мільйона нових захворілих, вслід за ними — Німеччина, Велика Британія та Росія із мільйонним списком хворих, — пише BBC.

Якщо говорити про летальні випадки, то лідерами серед цих країн є США та Росія.

Поки країни масово вводять жорсткі карантинні обмеження та закривають кордони, Британія уникає сплеску хвороби ревакцинуючи населення та шукаючи нові способи боротьби з коронавіусною інфекцією.

Одним з них стала жувальна гумка проти covid-19, яка нібито допоможе знищувати вірусні часточки прямо в роті, адже саме у слині вони насамперед і розпочинають своє активне розмноження, згодом потрапляючи до організму.

Американські вчені запевняють, що саме жуйка допомагатиме в подальшому знизити поширення ковід-інфекції.

Згідно ідеї винахідників, жуйка "обдурить" вірус, видаючи за справжні клітини окремі білкові молекули. Таким чином вони блокуватимуть вірус, стримуючи його поширення в організм.

Зазначається, що такі віруси, як covid-19 кріпляться до білка ACE2, який знаходиться на поверхні окремих видів клітин у вигляді так званого рецептора. Тому науковці Університету Пенсильванії, що у Філадельфії розробили жуйку, у склад якої додали велику кількість цього білка.

Відзначимо, що жодних клінічних досліджень на людях із жуйкою ще не проводили, але під час тестів у лабораторіях, метод продемонстрував непоганий ефект.

Навіть 5 мг білка в жувальній гумці суттєво знижували поширення вірусу в клітини. При цьому 50 мг зменшували його активність аж на 95%.

Зараз розробники радять застосовувати жувальну гумку не лише у профілактичних цілях, а й для зменшення ризику поширення інфекції серед вже інфікованих громадян.

Нагадаємо також, що вчені припускають, що коронавірусні щеплення допоможуть запобігти тяжкому перебігу хвороби та смерті в результаті нового мутованого штаму "Омікрону".