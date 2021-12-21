Захворюваність та смертність підскочили вдвічі після вихідних: зведення COVID-19 в Україні на 21 грудня

За 20 грудня померло 346 українців

На ранок вівторка, 21 грудня, в Україні після вихідних традиційно почала зростати кількість нових хворих на коронавірус, — за останню добу зареєстрували понад 6 тисяч нових випадків.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на зведення МОЗ.

За понеділок, 20 грудня, в Україні зафіксували:

6 029 нових випадків (2 536 напередодні);

нових випадків (2 536 напередодні); 346 смертей (157 за понеділок);

смертей (157 за понеділок); 1 061 госпіталізованих (1 241 днем раніше);

госпіталізованих (1 241 днем раніше); 18 850 одужалих (6 690 на вчорашній ранок);

одужалих (6 690 на вчорашній ранок); 110 740 вакцинованих (36 027 вчора).

Найбільше нових випадків припадає на Київ, Полтавську та Донецьку області, тоді як лідери за смертністю за останню добу — Хмельницька, Донецька, Харківська, Чернігівська, Львівська та Полтавська області.

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Завдяки формальному падінню показників захворюваності та смертності від коронавірусу на вихідних за підсумками понеділка, 20 грудня, Україна опустилася з позицій лідерів за кількістю померлих від COVID-19 у світі:

Як повідомляв "Телеграф", днями в Україні зафіксували перші випадки "Омікрон"-варіанту коронавірусу, на тлі чого в найближчі пару тижнів у країні може статися сплеск захворюваності.

Раніше ми писали, чим штам "Омікрон" відрізняється від "Дельти", і які у нього перші симптоми.