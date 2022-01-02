Відомий симптом "Омікрону", який проявляється під час святкового застілля

До втрати нюху та смаку при штамі "Омікрон" може додатися ще й втрата апетиту

На новорічні свята коронавірус не перестав вражати людей. Не став виключенням і штам "Омікрон", який нещодавно з’явився в Україні, але вже активно почав поширюватися. За останніми даними вчених, у нового штаму COVID-19 проявився новий симптом, який може проявити себе навіть під час святкової вечері.

Як повідомляє medikforum, мова про втрату апетиту. І на новорічні та різдвяні свята, коли столи рясніють смачними стравами, це може стати для громадян великою неприємністю.

Експерти зазначають, що перші прояви коронавірусу штаму "Омікрон" нагадують звичайну застуду — кашель, втома, нежить, головний біль. Однак, до них можуть додаватися втрата нюху та смаку, які під час святкової вечері також легко самостійно діагностувати.

За даними дослідників, при зараженні "Омікроном" класичні симптоми, які зазначені вище, спостерігаються у 50% хворих осіб, але також не виключена лихоманка та кашель, які були при штамі коронавірусу "Дельта".

Додамо, що штам "Омікрон" виявили всього у шістьох громадян України. Але навіть така динаміка може загрожувати новою хвилею коронавірусу. У МОЗ прогнозують, що з другої половини січня українцям слід бути готовим до збільшення кількості хворих на коронавірус. До лютого їхня численність зросте ще більше, спровокувавши нову хвилю COVID-19.