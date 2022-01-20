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Комаровський розповів, у яке місце треба колоти вакцину та чим небезпечне щеплення у сідничний м’яз

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Вакцинація в Україні
Вакцинація в Україні

Введення вакцини у сідницю особливо небезпечні для маленьких дітей.

В Україні за час вакцинальної компанії щеплення від COVID-19 отримали вже понад 15 мільйонів людей. Вакцинацію від коронавірусу, як і від багатьох інших захворювань, роблять у ліву руку, однак мало хто знає, чим це пояснюється.

Відповідь на це питання дав український лікар-педіатр Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24".

Пояснення досить просте — щеплення умисно робиться у ту кінцівку, яка не є робочою. У ліву руку вакцинують тих, хто пише правою, а шульгам радять робити щеплення у праву руку.

Комаровський пояснив, що побічні реакції після вакцинації — біль, припухлість, свербіж у місці введенні вакцини — не викликають бажання зайвий раз займати ту руку. Саме тому лікарі радять робити щеплення у ту кінцівку, яку будете менше займати та навантажувати.

Цікавою виявилася інформація щодо щеплень у сідничний м’яз. Педіатр стверджує, що у це місце у жодному випадку не треба робити вакцину ні собі, ні дітям.

"Цивілізація давно прийняла рішення, що вакцини не колють в попу. У сідниці багато жирової тканини, це уповільнює ефект дії вакцини. До того ж можна потрапити в сідничний нерв при його аномалії, про це не завжди відомо", — резюмував Комаровський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні через поширення штаму "Омікрон" заговорили про ревакцинацію. Вона вже доступна людям старше 60, медикам та співробітникам інтернатів, а записатися на неї можна онлайн.

Теги:
#Україна #Щеплення #Вакцинація #Коронавірус #Євген Комаровський
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