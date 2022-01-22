Лікарка назвала специфічний симптом "Омікрону" і нюанс при перенесенні хвороби дітьми

Симптоми штаму коронавірусу "Омікрон", на думку лікарки, можна сплутати зі звичайним ГРВІ

Штам коронавірусу "Омікрон", який уже обріс міфами, схожий за симптомами на ГРВІ, але має й особливі ознаки. Детальніше про новий штам COVID-19 і його особливості "Телеграф" розпитав лікарку-інфекціоніста Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Лесю Радковську.

Симптоми штаму коронавірусу "Омікрон"

За словами інфекціоністки, симптоми штаму "Омікрон" дуже схожі на прояви ГРВІ. Зокрема йдеться про такі симптоми, як:

нежить,

чхання,

біль голови,

біль у горлі,

втома,

кашель,

озноб,

лихоманка.

Серед нового симптому лікарка відзначила специфічне тремтіння тіла з відчуттям холоду. Крім того, у хворих все ще може спостерігатися втрата смаку й нюху.

"При будь яких симптомах респіраторної інфекції зверніться до свого сімейного лікаря, а він має надати направлення на тестування на COVID-19. Поки не буде результатів тестування і якщо у вас є симптоми, то, за можливості, дотримуйтесь режиму самоізоляції", — рекомендує Радковська.

Читайте також: Категорія Суспільство "Омікрон" в Україні загрожує всім: симптоми нового коронавірусу змінилися Якщо раніше розпізнати ковід можна було по кашлю та втраті нюху, то тепер хвороба замаскувалася під ГРВІ

Відмінність "Омікрону" від штаму коронавірусу "Дельта"

Лікарка повідомила, що штам "Омікрон" має менший інкубаційний період, ніж "Дельта-варіант", що дорівнює приблизно 3 дням. І хоча новий штам, за словами Радковської, є легшим при перебігу, але теж може бути небезпечним для невакцинованих і груп ризику. До того ж, "Омікрон", зазначила медик, є найбільш заразним.

Радковська зауважила, що фіксуються випадки повторного інфікування коронавірусом, а також хворіють ті, хто вакцинований проти COVID-19.

"Тому важливо робити бустерну дозу тим, кому вже можна, — додала лікарка. — Вакциновані переносять легше (симптоми незначні, 2-3 дні) з досвіду спостережень пацієнтів та знайомих. Дорослі зараз мають відносно легший перебіг, ніж діти. Діти більше гарячкують".

Як захистися від штаму коронавірусу "Омікрон"

Радковська нагадала, як захистися від інфікування коронавірусом. На думку лікарки, важливо дотримуватися простих правил:

Захворів? Сиди вдома або звернись до сімейного лікаря та зроби тест. Окрім ковіду схожі симптоми має грип, який зараз є активним. Ще ймовірне захворювання "Флурона" (суміш грипу й коронавірусу). Медична маска, одноразова і правильно вдягнена. Вона має щільно прилягати над носом і закривати ніс і рот. Миття рук. Обов’язково це робити після туалету, перед прийомом їжі, після приходу додому/на роботу/навчання. Коли немає можливості мити руки водою з милом, то застосовуйте антисептик. Самоізоляція, якщо підтвердився коронавірус, і подальші дії, згідно з рекомендаціями сімейного лікаря

"Важливим є здоровий глузд! Бо коли ви кашляєте, маєте нежить, озноб чи болить горло або ж підвищилась температура, то не списуйте на "продуло", "випила холодну воду"… Якщо будете ходити на роботу/навчання чи в гості з такими симптомами, то ви інфікуєте інших", — підкреслила лікарка.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у зв’язку з поширення коронавірусної хвороби в Україні починають переходити на "червоний" рівень деякі регіони. Найжорсткіший карантин встановлено вже в Івано-Франківській області. З 24 січня там почнуть діяти нові обмеження епідеміологічної безпеки.