Як посилити імунітет на тлі нового спалаху COVID-19: прості поради лікаря-імунолога

Імунолог дала кілька простих рекомендацій, які допоможуть не захворіти коронавірусом

Імунітет — це дивовижна здатність нашого організму протистояти інфекціям та руйнувати небезпечні клітини, які потрапляють у нього ззовні. Якщо така здатність у людини потужна — вона допомагатиме зберігати здоров'я в будь-якому віці. Враховуючи ситуацію з невпинним поширенням коронавірусної інфекції, новий спалах якої вже було підтверджено офіційно, кожному з нас варто задуматись про те, як посилити імунітет, аби уникнути хвороби.

За словами лікарки КНП "Прикарпатського клінічного онкоцентру" Галини Курилів, яка є кандидатом медичних наук та доцентом Івано-Франківського національного медичного університету, перше, що потрібно зробити, аби не захворіти на ковід — вакцинуватися, — пише "Коронавірус інфо".

Прості поради експерта по захисту від хвороби

Першочергово кожному з нас потрібно отримати повний "пакет" ковід-щеплень, а також бустерну дозу. Якщо імунітет ослаблений через перенесення важких хвороб — ще одну додаткову дозу.

Потрібно систематично користуватися засобами індивідуального захисту: масками та респіраторами.

Постійно мити руки та використовувати антисептики.

Одна з головних вимог — дотримання дистанції та уникнення великого скупчення людей, враховуючи особливості нововідкритого штаму "Омікрон" (мова йде про його сильну заразність та феноменальне розповсюдження).

Як посилити імунітет

За словами імунолога, для посилення спроможності організму протистояти хворобі, варто включити вживання вітамінів D та C, а також препарати, які містять цинк.

Окрім того, варто загартовуватися, регулярно гуляти на свіжому повітрі, кожного дня робити комплекс простих фізичних вправ, а також уникати стресів.

Також лікарка наголосила, що перед прийманням будь-яких вітамінних препаратів варто проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці можуть отримати бустерну дозу коронавірусної вакцини не раніше, аніж за пів року після проведення другого ковід-уколу та детальніше розповів кому все ж необхідно її зробити.