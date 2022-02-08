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Різкий стрибок: коронавірус в Україні 8 лютого засмутив статистикою

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Коронавірус в Україні Новина оновлена 08 лютого 2022, 08:57
Коронавірус в Україні

МОЗ оновило добову статистику по захворюваності

В Україні кількість інфікованих коронавірусною інфекцією продовжує зростати. Станом на ранок вівторка, 8 лютого, було зафіксовано 34 353 нововиявлених випадків хвороби. Окрім цього, COVID підчепили 3 095 діток та 955 медичних працівників.

Вказану інформацію оприлюднила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Відповідно до наявних даних, за останню добу в Україні зафіксовано:

  • нових випадків 34 353 (минулої доби — 23 378);
  • летальних випадків 255 (учора — 115);
  • одужань 15 193 (напередодні — 5024).
  • госпіталізацій 2 168 (у понеділок — 2699).
Коронавірусна статистика в Україні
Коронавірусна статистика в Україні

Варто також зазначити, що найбільша кількість хворих впродовж доби була зафіксована у Одеській, Київській, Львівській та Харківській областях.

Що стосується добової смерті, то найгірша ситуація спостерігається у Запорізькій, Донецькій та Львівській областях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через феноменально швидке розповсюдження нового штаму "Омікрон" в Україні прогнозують чергову хвилю коронавірусу.

Також нагадаємо, як відрізнити симптоми оновленої інфекції від вже відомої всьому світу "Дельті".

Теги:
#Україна #МОЗ #Статистика #Коронавірус
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