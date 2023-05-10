Як покращити якість сну та подолати безсоння: прості та важливі поради

Безсоння є причиною зниження продуктивності та розвитку хвороб, тому варто з цим боротися

Безсоння — це поширене порушення сну, яке впливає на якість і кількість сну. Воно може мати різні причини, такі як стрес, тривога, медичні стани, фактори способу життя тощо. Цей розлад може негативно впливати на ваше здоров’я, настрій і продуктивність. Однак існують способи боротьби з безсонням і поліпшення якості вашого сну.

Безсоння — це стан, коли ви маєте труднощі з засипанням або утриманням сну, або коли ви прокидаєтеся занадто рано і не можете заснути знову. Воно може бути короткотривалим (тривати кілька днів або тижнів) або хронічним (тривати місяцями або роками). Його наслідки:

Відчуття втоми, сонливості і слабкості протягом дня.

Зниження концентрації, уваги і пам’яті.

Погіршення настрою, емоційної регуляції і соціальних взаємин.

Збільшення ризику розвитку депресії, тривоги, серцево-судинних захворювань, діабету та інших хвороб.

Щоб боротися з безсонням, вам потрібно поліпшити вашу гігієну сну — це набір правил і звичок, які сприяють здоровому і комфортному сну. Ось деякі поради для поліпшення вашої гігієни сну:

Створюйте регулярний графік сну: лягайте спати і прокидайтеся приблизно в один і той же час кожного дня.

Уникайте кофеїну, алкоголю, нікотину та інших речовин, які можуть стимулювати або порушувати ваш сон.

Не їжте важку їжу або пийте багато рідин перед сном: це може спричинити незручності або часте сечовиділення.

Створюйте комфортне середовище для сну: затемнюйте кімнату, знижуйте шум і температуру, використовуйте зручне ліжко та подушки.

Використовуйте релаксаційні техніки: це може допомогти вам розслабитися і заспокоїти ваш розум. Ви можете читати, слухати м’яку музику, медитувати, робити дихальні вправи або інші релаксаційні техніки.

Не дивіться на годинник або екрани пристроїв перед сном: це може збуджувати вас або змусити вас турбуватися про час.

Не використовуйте ліжко для інших цілей, крім сну або сексу: це допоможе вам асоціювати ліжко з сном, а не з бадьорістю.

Якщо ви не можете заснути протягом 20 хвилин, вставайте і робіть щось спокійне і нудне: це може допомогти вам зменшити напругу і стимулювати сонливість.

Якщо ваше безсоння триває довго або серйозно заважає вашому життю, зверніться за професійною допомогою: ваш лікар може оцінити ваш стан, виявити можливі причини вашого безсоння і запропонувати вам відповідне лікування. Воно може включати когнітивно-поведінкову терапію, медикаментозну терапію або комбінацію обох.

Отож, щоб боротися з безсонням, вам потрібно поліпшити вашу гігієну сну, уникати речовин і факторів, які порушують ваш сон, релаксувати перед сном і звертатися за професійною допомогою в разі потреби.

Нагадаємо, що "Телеграф раніше розповідав про перелік продуктів, які допомагають розслабитися та заснути. Вони допоможуть заспокоїтися організму та швидше поринути в сон. Окрім цього існують поради для тих людей, які довго крутяться у ліжку та не можуть заснути десь з годину. Адже зазвичай сон має приходити через 10-20 хвилин.