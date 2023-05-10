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Как улучшить качество сна и преодолеть бессонницу: простые и важные советы

Автор
Влад Перязев Влад Перязев
Дата публикации
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Если вам не спится, возможно стоит встать с кровати Новость обновлена 15 мая 2023, 17:09
Если вам не спится, возможно стоит встать с кровати. Фото Телеграф

Бессонница является причиной снижения продуктивности и развития болезней, поэтому следует с этим бороться

Бессонница – это распространенное нарушение сна, влияющее на качество и количество сна. Оно может иметь разные причины, такие как стресс, тревога, медицинские состояния, факторы образа жизни и т.д. Это расстройство может негативно влиять на ваше здоровье, настроение и производительность. Однако существуют способы борьбы с бессонницей и улучшение качества вашего сна.

Бессонница – это состояние, когда вы испытываете трудности с засыпанием или удержанием сна, или когда вы просыпаетесь слишком рано и не можете заснуть снова. Оно может быть кратковременным (длиться несколько дней или недель) или хроническим (длиться месяцами или годами). Его последствия:

  • Чувство усталости, сонливости и слабости в течение дня.
  • Снижение концентрации, внимания и памяти.
  • Ухудшение настроения, эмоциональной регуляции и социальных отношений.
  • Увеличение риска развития депрессии, тревоги, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других заболеваний.

Чтобы бороться с бессонницей, вам нужно улучшить вашу гигиену сна – это набор правил и привычек, способствующих здоровому и комфортному сну. Вот некоторые советы для улучшения вашей гигиены сна:

  • Создавайте регулярный график сна: ложитесь спать и просыпайтесь примерно в одно и то же время каждый день.
  • Избегайте кофеина, алкоголя, никотина и других веществ, которые могут провоцировать или нарушать ваш сон.
  • Не ешьте тяжелую пищу или пейте много жидкостей перед сном: это может привести к неудобствам или частому мочеотделению.
  • Создавайте комфортную среду для сна: затемняйте комнату, снижайте шум и температуру, используйте удобную кровать и подушки.
  • Используйте релаксационную технику: это может помочь вам расслабиться и успокоить ваш разум. Вы можете читать, слушать мягкую музыку, медитировать, делать дыхательные упражнения или другие релаксационные техники.
  • Не смотрите на часы или экраны устройств перед сном: это может возбуждать вас или заставить вас беспокоиться о времени.
  • Не используйте кровать для других целей кроме сна или секса: это поможет вам ассоциировать кровать со сном, а не с бодростью.
  • Если вы не можете заснуть в течение 20 минут, вставайте и делайте что-то спокойное и скучное: это может помочь вам снизить напряжение и стимулировать сонливость.
  • Если ваша бессонница длится долго или серьезно мешает вашей жизни, обратитесь за профессиональной помощью: ваш врач может оценить ваше состояние, выявить возможные причины бессонницы и предложить вам соответствующее лечение. Оно может включать в себя когнитивно-поведенческую терапию, медикаментозную терапию или комбинацию обоих.

Итак, чтобы бороться с бессонницей, вам нужно улучшить вашу гигиену сна, избегать веществ и факторов, нарушающих ваш сон, релаксировать перед сном и обращаться за профессиональной помощью в случае необходимости.

Напомним, что "Телеграф ранее рассказывал о перечне продуктов, которые помогают расслабиться и уснуть. Они помогут успокоиться организму и быстрее окунуться в сон. сон должен приходить через 10-20 минут.

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