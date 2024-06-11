Ви єврейської крові, якщо прізвище звучить так: перевірте своє

Близько 30% прізвищ сучасних євреїв походять від географічних назв

Українські прізвища мають різноманітне походження, вони утворювались від славетних козаків та навіть євреїв. Адже на правобережній частині України єврейське населення становило значну частку жителів міст.

Про це пише мовознавець Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища". Більшість цих родових імен взяли свій початок від прізвиськ, які євреї отримували, проживаючи в Україні.

Українські прізвища з єврейським корінням:

Атлас;

Габінет;

Зельман;

Бухер;

Верхер;

Маргулес;

Нішт;

Ребман;

Рубін;

Шабас;

Шайгець, Шайгіц.

Водночас ізраїльський філолог, лінгвіст та культуролог Вольф Москович стверджує, що близько 30% прізвищ сучасних євреїв походять від географічних назв Німеччини, Чехії, Польщі, України, Молдови, Білорусії та Литви.

Зазначається, що євреї почали інтенсивно мігрувати до України з 16 століття. Але перші прізвища вони почали з’являтися приблизно з 19 століття і нерідко походили від назв міст в Україні.

"Іванкін, Ванніков – від містечка Іваньки поряд з Уманню (Маньківщина, – ред.). Заводівкер – від села Завадівка під Черкасами (Корсунщина, – ред.). Македонські походять із села Македони поблизу Канева (Миронівський район Київщини – ред.), а зовсім не з Македонії", – наголосив Вольф Москович.

Раніше "Телеграф" писав, що означає прізвище Кожум’яка і скільки людей його нині носить в Україні.