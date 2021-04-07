Кількість випадків підробки довідок про ковід в Україні навіть не рахують: документ

В Україні вже зафіксовано декілька випадків, пов’язаних з підробкою довідок про відсутність Covid-19. Останній інцидент мав місце в Кривому Розі наприкінці березня. Там жінка за тисячу гривень робила підробні документи на бланках приватних медичних лабораторій.

Такі довідки вона підробляла для того, щоб людина не здавала медичні аналізи й при цьому мала можливість виїхати за кордон. Клієнтів жінка знаходила через об’яви, які вона сама розклеювала на вулицях міста.

Це далеко не перший випадок підробки довідок з негативним результатом на коронавірус. За подібні дії поліція вже затримувала підозрюваних в Києві, Краматорську та Рівному. Причетних тримають під вартою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, скільки взагалі зафіксовано таких правопорушень. Більш того, якщо можна отримати довідку без щеплення, то, мабуть, можна й отримати щеплення на "чорному ринку". Видання звернулось з запитом до поліції, в якому поцікавилось кількостями за обома випадками. Відповідь поліції нас трошки здивувала та насторожила. Виявляється, що ніхто взагалі не слідкує за статистикою підробок документів та крадіжки вакцини. Від поліції прийшов лист, в якому відповідь надали достатньо розмито.

"У Департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України в межах компетенції розглянуто запит щодо надання інформації про кримінальні правопорушення, пов'язані з продажем підробних довідок з негативним результатом на коронавірус та спроби продажу вакцини від Covid-19. Інформуємо, що запитувані відомості чинним порядком ведення автоматизованих обліків не передбачені, у зв'язку з цим статистична звітність з цього питання не збирається та не узагальнюється", - відповіли редакції в поліції.

Додамо, що вакцину без серйозних зв'язків купити поки неможливо. Принаймні, на місцевому рівні наші кореспонденти не зіштовхувалися з прецедентами. А ось в плані придбання довідки про відсутність COVID-19, то соціальні мережі переповнені оголошеннями. Детальне розслідування та спробу купити робили наші колеги з Радіо Свобода. По Україні зараз такий "сервіс" коштує від 300 до 1500 грн в залежності від того, наскільки охочий придбати довідку спроможний виходити з дому.

Зазначимо, що тіньові схеми в Україні працюють і надалі. У зв'язку із введенням локдауну в столиці і неможливості отримати дозвіл на поїздку у громадському транспорті кияни масово підробляють спецпропуски.