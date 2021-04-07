Скачать
Середа, 07.04.2021
Україна не хоче говорити про Донбас в Білорусі: який сигнал Київ відправив Мінську і чому пошук нового місця для переговорів - проблема
Україна не хоче говорити про Донбас в Білорусі: який сигнал Київ відправив Мінську і чому пошук нового місця для переговорів - проблема
Брата судді Вовка затримали при отриманні 100 тисяч доларів: що про це відомо
Брата судді Вовка затримали при отриманні 100 тисяч доларів: що про це відомо
Листівки і картинки з наступаючим Благовіщенням українською мовою
Листівки і картинки з наступаючим Благовіщенням українською мовою
Як вакцинуватися від коронавірусу: киянка дала покрокову інструкцію
Як вакцинуватися від коронавірусу: киянка дала покрокову інструкцію

Кількість випадків підробки довідок про ковід в Україні навіть не рахують: документ

Кількість випадків підробки довідок про ковід в Україні навіть не рахують: документ
Оновлено 09:18 Сьогодні Телеграф

В Україні вже зафіксовано декілька випадків, пов’язаних з підробкою довідок про відсутність Covid-19. Останній інцидент мав місце в Кривому Розі наприкінці березня. Там жінка за тисячу гривень робила підробні документи на бланках приватних медичних лабораторій. 

Такі довідки вона підробляла для того, щоб людина не здавала медичні аналізи й при цьому мала можливість виїхати за кордон. Клієнтів жінка знаходила через об’яви, які вона сама розклеювала на вулицях міста. 

Чи може нещеплена дитина ходити до школи - роз’яснюємо рішення Верховного суду України

Це далеко не перший випадок підробки довідок з негативним результатом на коронавірус. За подібні дії поліція вже затримувала підозрюваних в Києві, Краматорську та Рівному. Причетних тримають під вартою. 

"Телеграф" вирішив з’ясувати, скільки взагалі зафіксовано таких правопорушень. Більш того, якщо можна отримати довідку без щеплення, то, мабуть, можна й отримати щеплення на "чорному ринку". Видання звернулось з запитом до поліції, в якому поцікавилось кількостями за обома випадками. Відповідь поліції нас трошки здивувала та насторожила. Виявляється, що ніхто взагалі не слідкує за статистикою підробок документів та крадіжки вакцини. Від поліції прийшов лист, в якому  відповідь надали достатньо розмито. 

Чим вакцина Covidshield відрізняється від AstraZeneca та чи відмовиться від неї Україна після смерті Інни Нарожної

"У Департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України в межах компетенції розглянуто запит щодо надання інформації про кримінальні правопорушення, пов'язані з продажем підробних довідок з негативним результатом на коронавірус та спроби продажу вакцини від Covid-19. Інформуємо, що запитувані відомості чинним порядком ведення автоматизованих обліків не передбачені, у зв'язку з цим статистична звітність з цього питання не збирається та не узагальнюється", - відповіли редакції в поліції.  

Відповідь

Додамо, що вакцину без серйозних зв'язків купити поки неможливо. Принаймні, на місцевому рівні наші кореспонденти не зіштовхувалися з прецедентами. А ось в плані придбання довідки про відсутність COVID-19, то соціальні мережі переповнені оголошеннями. Детальне розслідування та спробу купити робили наші колеги з Радіо Свобода. По Україні зараз такий "сервіс" коштує від 300 до 1500 грн в залежності від того, наскільки охочий придбати довідку спроможний виходити з дому.

Медики під час пандемії масово їдуть за кордон: сумна статистика в цифрах

Зазначимо, що тіньові схеми в Україні працюють і надалі. У зв'язку із введенням локдауну в столиці і неможливості отримати дозвіл на поїздку у громадському транспорті кияни масово підробляють спецпропуски.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
Перегляди: 79

Все по темі:

Полиция, Карантин, Коронавірус, Covid-19, довідки.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Листівки і картинки з наступаючим Благовіщенням українською мовою
02 ЗСУ помстилися бойовикам за загибель свого побратима
03 В Україні більше 15 тисяч нових випадків коронавірусу: найбільше нових хворих в Києві
04 Україна вдруге за місяць оновила рекорд смертності від коронавірусу: де ситуація найгірша
05 Мільйони доларів готівки та антикваріат: що НАБУ знайшла при обшуку у брата судді Вовка (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ЗСУ помстилися бойовикам за загибель свого побратима
ЗСУ помстилися бойовикам за загибель свого побратима
Привітання з Благовіщенням 2021: красиві листівки і картинки
Привітання з Благовіщенням 2021: красиві листівки і картинки
Сумне лідерство: Україна перша в Європі за поширенням COVID-19
Сумне лідерство: Україна перша в Європі за поширенням COVID-19
В Україні більше 15 тисяч нових випадків коронавірусу: найбільше нових хворих в Києві
В Україні більше 15 тисяч нових випадків коронавірусу: найбільше нових хворих в Києві
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся