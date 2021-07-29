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Вакцина Pfizer слабшає через півроку: чи потрібно робити щеплення повторно?

Вакцина Pfizer слабшає через півроку: чи потрібно робити щеплення повторно?
Оновлено 23:39 Чт, 29 Липень 2021 Телеграф

Компанії-гіганти, що випускають вакцини, продовжують вивчати дію своїх вакцин з метою з'ясування, чи зберігається їх захисна функція після закінчення тривалого терміну.

Недавня стаття на сайті "NBCNews" розповідає про те, які результати отримали вчені з компанії "Pfizer" в своїх дослідженнях. "Телеграф" знайомить вас з її перекладом.

Через шість місяців ефективність вакцини "Pfizer-BioNTech" знизилася, але експерти кажуть, що ці дані не вказують на негайну необхідність повторної вакцинації.

Дослідження, яке ще не отримало свою рецензію і не було опубліковано в медичному журналі, показало, що вакцина була на 97% ефективна в запобіганні важкого захворювання Covid-19 протягом як мінімум шести місяців. Але її ефективність проти будь-яких симптоматичних захворювань знизилася з 96% до 84% за той же період, тобто кожні два місяці вона зменшувалася приблизно на 6%.

"Мене в цілому надихнули результати статті", - заявив провідний автор дослідження доктор Стівен Томас, координатор випробувань вакцини "Pfizer" і директор Інституту глобальної охорони здоров'я і трансляційних досліджень "SUNY Upstate" в Нью-Йорку.

Він сказав, що завжди передбачалося, що з часом захисна сила вакцини буде слабшати. За його словами, велике питання полягає в тому, чи знизиться вона до такої міри, що це вплине на так званий тягар хвороби, пов'язаний з збільшенням ступеню небезпеки для здоров'я суспільства, і особливо на рівень госпіталізації та смертності. Поки що такого впливу не видно.

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"Не дивлячись на те, що ми побачили, що через шість місяців захист ослаб, але все ж таки зберігався захист від тих важких наслідків, які дійсно важливі з точки зору збереження здоров'я суспільства", - сказав Томас.

В цілому, дослідження показало, що вакцина на 91% ефективна в запобіганні будь-яких симптомів Covid-19, від легких до важких, протягом шести місяців. Компанія "Pfizer" оголосила про це в своєму прес-релізі ще в квітні.

Доктор Пол Оффіт, дослідник вакцин з Дитячої лікарні Філадельфії, сказав, що він "приємно здивований", що ефективність була настільки високою, що запобігала навіть симптомам.

"Всі ці дані дійсно обнадіюють, і це саме те, що всі очікують", - сказав він.

"Ви ніколи не зможете захистити себе також від безсимптомної інфекції або інфекції з легкими симптомами, і це нормально", - сказав він. "Ви просто хочете вберегти людей від відвідування лікарні та вберегти їх від смерті. Це загальна мета".

У новому дослідженні були розглянуті дані спостереження, зібрані до 13 березня. У клінічному випробуванні 3 фази вакцини "Pfizer" брали участь 44 тис осіб. Люди отримували або дві дози вакцини, або дві дози плацебо з інтервалом у три тижні. Оскільки в дослідженні розглядалися дані тільки до середини березня, залишається неясним, як вакцини діють проти дельта-варіанту, який став найпоширеним штамом вірусу в США на початку цього місяця.

Фахівці продовжують міркувати про те, чи знадобиться повторна імунізація. Генеральний директор "Pfizer" Альберт Бурла давно заявляв, що в найближчі місяці буде потрібна повторна імунізація, хоча офіційні представники міністерства охорони здоров'я заявляють, що поки немає доказів того, що в цьому є потреба.

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Під час телефонної розмови в середу вранці представник компаніі "Pfizer" повідомив, що третя доза підвищила рівень антитіл, специфічних до дельта-варіанту, в п'ять разів у людей у віці від 18 до 55 років і в одинадцять разів у людей у віці від 65 до 85. Хоча результати показують кращий захист від цього варіанту, але все ж необхідні додаткові дослідження, щоб визначити, чи захищає він від інших хвороб.

Оффіт підкреслив, що, оскільки вакцина залишається дуже ефективною у запобіганні важких захворювань і госпіталізацій, ще занадто рано стверджувати, що будуть потрібні ревакцинації.

"Якщо число збільшиться до 5, 10 або 20% людей, які повністю вакциновані, але все ж їх довелося госпіталізувати або вони померли, тоді ви можете почати думати про ревакцинацію, але ми ще не досягли цього моменту", - сказав він.

Доктор Боб Вахтер, голова медичного факультету Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, погодився з тим, що нові дані ще не говорять про те, що пора поспішати і проводити повторну вакцинацію.

"Нові дані просто показують, що той, хто отримав щеплення сім або вісім місяців тому, піддається трохи більш високому ризику "вакциноасоційованих інфекції", ніж ми думали. Це хороший привід для того, щоб навіть вакциновані люди знову почали носити маски в приміщенні", - сказав Вахтер, посилаючись на рішення Центрів по контролю і профілактиці захворювань у вівторок, яке рекомендує вакцинованим особам носити маски в приміщенні в районах з високим рівнем поширення інфекції серед населення.

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Але переважання дельта-варіанту в поєднанні зі зниженням ефективності вакцини з плином часу передбачає, що в якийсь момент буде потрібна повторна вакцинація", - сказав він.

"Я не думаю, що це привід для паніки, і я не думаю, що це привід вибігати і шукати, де можна ревакцинуватися вже сьогодні, тому що загальний захист від захворювання і смерті залишається надзвичайно високим", - сказав Вахтер. "Але я дійсно думаю, що це одна з частин головоломки, яка говорить всім нам, що ревакцинація все ж буде потрібна в майбутньому".

Томас, автор дослідження, заявив, що будуть потрібні додаткові дослідження.

"Я думаю, що дослідження дає нам привід вважати, що є ймовірність, що нам можуть знадобитися заходи щодо ревакцинації, якщо захисна ефективність вакцини з часом буде знижуватися", - сказав Томас. "Але для мене це все ще питання без відповіді".

Раніше "Телеграф" писав, що такої кількості нових випадків зараження  COVID-19 не фіксували понад місяць.

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Вакцина, Вакцинация, Имунизация, пфайзер, повторна вакцинація.
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