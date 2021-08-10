Успішний успіх і життя наввипередки: що ховається за ідеальною картинкою в соцмережах

У соціальних мережах багато хто прагне показати, як гарно й успішно живе, встигає і в сімейному житті, і в кар'єрі. При цьому завжди виглядає струнко, здорово і позитивно. Що ховається за "успішним успіхом", що повсюдно транслюються в мережі? "Телеграф" з'ясував це у психологині, докторки філософії, TV-експертки і авторки статей Олени Шершньової.

Людина складається з різних частин, настроїв і станів. Тому показуючи тільки позитивні, радісні та наповнені свої частини, створює несправжнє про себе враження.

"Дуже важливо усвідомлювати, що те, що ми бачимо на зображенні, це не повна картина життя людини. Адже багато обивателів дивляться і думають, що поганого там нічого не існує, а є тільки радість, позитив і енергія. І починають відчувати заздрість, почуття власної неповноцінності на тлі таких успішних особистостей", - розповідає психолог.

Так можуть виникати різні страхи. Один із таких визначає англійський термін fomo, що розшифровується як "feeling of missing out" - відчуття втрачених можливостей. Людині здається, що всі навколо все встигають, а вона - щось упускає. Щоби не допустити виникнення такої фобії, не відчувати заздрість, не рівнятися на інших і не відчувати себе аутсайдером, важливо усвідомлювати: у кожної людини бувають погані дні, невдачі, так само як і бувають хороші дні та настрої.

Психолог Олена Шершньова. Фото: hochu.ua

Як пояснила Шершньова, прагнення до ідеального життя матиме наслідком те, що людина буде елементарно не справлятися, не дотягувати, відчувати себе невдахою або ж максимально викладатися. У другому випадку це призведе або до нервового зриву, або до фізичного виснаження.

Тоді як спроби показати успішне життя, коли насправді все не так, чреваті тим, що людина втрачає контакт з собою і перестає приймати себе. Ймовірно, вона себе соромиться, намагається кимось здаватися, але не бути. А коли людина себе не приймає - наслідки можуть бути жахливі. Нелюбов до себе, втрата контакту з собою, втрата контакту зі своїм тілом і різні психосоматичні розлади...

Що ховається за ідеальною картинкою

Мережа продовжує обговорювати новину про розлучення популярних блогерів Саші Бо й Ігоря Пустовіта. Це не перший раз, коли аудиторія спостерігає картинку ідеальної сім'ї, яка несподівано руйнується. За словами експертки, те, що сталося підтверджує, що красива картинка - ще не повна картина життя пари. Адже у будь-якої пари є випадки з минулого або поточні ситуації, які не афішуються.

"Якщо комусь важко дається чуже розлучення, то треба задуматися. Можливо, є якісь страхи, пов'язані з розставанням і змінами. Розлучення - це не завжди трагедія. Швидше зміна в житті. Якщо дивитися на це як на зміну, то можна тренувати в собі адаптивність, здатність зустрічати зміни не з острахом, а з інтересом", - вважає Шершньова.

Як зазначає психологиня, у того, хто зациклюється на спостереженні за чиїмось успіхом, можуть розвиватися депресивні ознаки. Перше, що потрібно зробити, перестати так пильно спостерігати за чужими життями і почати жити своїм.

"У людини, як правило, виникає підвищений інтерес до чужого життя, коли вона незадоволена своєю, коли свою вона вважає не такою наповненою і цікавою, щоб зосереджувати на ній увагу. Наповніть своє життя, змістить фокус уваги на себе, перестаньте жити інтересами і життями інших людей", - рекомендує Шершньова.

Якщо дивлячись на успішних персон у вас виникає почуття заздрості, то і з цього можна витягувати ресурс. Заздрість - потужна енергія, яку можна спрямувати не на ненависть і руйнування, а на конструктив і творення.

"Якщо ви бачите когось, хто значно краще вас реалізований, надихніться. Поспостерігайте за цією людиною, подумайте, як вона цього досягла, повчіться у неї. Заздрість може бути шикарною мотивацією. Але важливо тренувати в собі почуття захоплення чужими успіхами. Щоб перший імпульс, коли ви бачите того, хто в чомусь вас перевершує, полягав у захопленні та натхненні", - розповіла психологиня.

Якщо ж ви будете постійно порівнювати себе з іншими, це може вдарити по самооцінці. Тому важливо пам'ятати про свою унікальність і дивитися на себе в минулому.

"Ось прям дійсно пригадати себе рік, 5 років назад і відповісти: "У чому я виріс? У чому в мене прогрес? Або я на тому ж рівні? Може зроблено крок назад?" Далі виходити з цього. Якщо ви в чомусь перевершує того себе в минулому, то похваліть себе, захопіться собою, підбадьорте, - рекомендує Шершньова. - І неважливо, що є хтось красивіше, багатше, успішніше. Ці люди будуть завжди".

Психолог рекомендує ставити на чільне місце цінностей гармонію, а не успіх як самоціль. Якщо людина приголомшливо реалізує себе, але тільки в одній сфері - кар'єрі або сім'ї, то однозначно буде нещасна. Тому важливо гармонійно розвиватися в основних чотирьох сферах: тіло, контакти, діяльність і духовне наповнення.

Змагальний спосіб життя: за і проти

У нашому суспільстві зараз переважає так званий змагальний спосіб мислення. З одного боку, така гонка мотивує, надихає, заводить, і людина показує кращі результати. З іншого - якщо людина постійно буде порівнювати себе з оточуюченням, це може боляче бити по самооцінці та порушувати психологічне здоров'я.

Як зазначає психологиня, культура "успішного успіху" однозначно руйнує нашу психіку. По-перше, людина починає надмірно витрачати свій ресурс, як фізіологічний, так і психологічний. По-друге, втрачає баланс у своєму житті, зосереджується на одній сфері - зазвичай це кар'єра.

"В результаті людина повністю знеструмлена на виході, та ще й не відчуває повного морального задоволення, заради якого, власне, все й робила. Без балансу в житті не може бути щастя. Дуже нездорова тенденція з цим "успішним успіхом", сподіваюся, незабаром вона зміниться", - зазначає Шершньова.

Зараз в соціумі переважає так званий змагальний спосіб мислення. Фото: depositphotos.com

Додамо, що багато людей намагаються стати найкращою версією себе з цілком об'єктивних причин. Прагнути до поліпшення, зростання, розвитку - інстинкт здорової людини. Але деякі намагаються стати нібито кращої версією себе просто від неприйняття.

"Такі люди не приймають себе, хочуть стати кимось іншим, нібито шукають кращу версію себе, але насправді - іншу. Я би порекомендувала приймати себе такими, якими ми є, при цьому йти в ріст і розвиток", - резюмує Шершньова.

Психолог закликає не впадати в крайнощі та пам'ятати, що в будь-якій справі важлива золота середина.