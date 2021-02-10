Соломія Вітвіцька: життя схоже на серфінг - тільки опускаєш голову - одразу падаєш

Телеведуча Соломія Вітвіцька особисто повідомила про розрив стосунків у соцмережі. І хоч чутки про розлучення ходили вже кілька місяців, навіть близькі знайомі не знали про проблеми у стосунках зіркового подружжя. З молодшим на вісім років Владом Кочатковим вони були разом майже вісім років. У вересні 2013 року зіграли розкішне весілля на стадіоні «Олімпійський», милували прихильників романтичними світлинами із подорожей.

Причини розлучення подружжя не коментує.

"Розлучення" лише звучить жахливо, але відкриває нові шляхи, тож я обов'язково ще знайду тобі гарну дружину. Все інше залишиться між нами, серіалу та скандалів не буде, друзі та колеги, пробачте - це єдиний коментар на цю тему, рухаємось далі!", - лише наголосила Соломія в соцмережі.

Раніше Влад в інтерв’ю зізнавався, що йому трохи ніяково бути в тіні зіркової дружини. Щоб подолати сімейні труднощі і впоратися з проблемами, пара навіть зверталася до психолога і щиро старалася врятувати шлюб впродовж року.

Напередодні оголошення новини про кардинальні зміни у житті Соломія Вітвіцька дала інтерв’ю "Телеграфу", але майстерно ухилялася від запитань про чоловіка.

- Нещодавно ти повернулася з подорожі Америкою, чому без чоловіка?

- Я поїхала сама на запрошення подружок, і влітку теж подорожувала з подругами. Вони такі щасливі були! У дівчат також з’явилася нагода поїхати десь на екскурсію, поки чоловіки були вдома з дітьми.

- У вас з чоловіком не співпадають графіки, чи спосіб відпочинку?

- Думаю, що те й те… Але ця подорож була давно спланована саме з подругами. Мені важливо було зустріти Новий рік саме з ними, мені на фоні наших відстаней і карантинів дуже їх не вистачає. Одна живе в Лос-Анджелесі, інша – в Коста-Ріці. Якраз на новорічні свята у мене випала відпустка, у цей час були доступні ціни на квитки до ЛА. Звісно, сумнівалася через карантин. Але я все зважила й вирішила ризикнути. Все-таки я дуже скучила за подругами й подорожами. Спочатку я прилетіла в ЛА, а потім вже там бронювала квитки далі. Так виявилося дешевше.

Мені подобається жити не в готелях, а в знайомих, тому що так бачиш країну з іншого боку, не як турист. Є можливість більше познайомитися з побутом, побачити по-особливому навіть популярні місця, познайомитися глибше з культурою.

Цього разу мене найбільше вразив природній контраст, коли ми з сонячного пляжу опинилися в засніжених горах. Моя подруга Інна так спланувала, що один день ми каталися на роликах на Веніс-біч, дуже відомому пляжі на узбережжі. А наступного дня ми поїхали в гори. Всього 80 км – і ми потрапили в зимову казку, падав такий лапатий густий сніг. Ми тішилися як діти, чудово провели час, хоч і не змогли піднятися канатною дорогою. А через кілька годин нас чекав справжній екстрим – дороги замело. Всі авто були на літній гумі, там взагалі не користуються зимовою, бо ж тепло в ЛА. З’їхати з гори в низ було неможливо, машини розвертало, виносило на узбіччя, утворилися затори. Було досить небезпечно. Та ще й у нас розрядилися телефони, не було зв’язку. Чоловік Інни, який залишився дома з дітьми, дуже переживав. 80 км ми долали протягом 13 годин.

А в Коста-Ріці живе моя подруга, киянка, вона два роки мешкала в Малайзії, а тепер от переїхала з родиною до Америки. Щоб потрапити в країну треба заповнити анкету, отримати QR-код, який дозволяє в’їзд.

- Там ти змогла підкорити хвилі, стала на дошку?

- Це виявилося не так просто. Ми години дві проходили інструктаж на пляжі, вчилися тримати баланс, стояти на дошці. А я так рвалася в океан. Це дійсно неперевершені відчуття, коли під тобою цей організм океану, а ти мчиш на хвилі. Найважливіше - не дивитися під ноги, а лише вперед. Тільки опускаєш голову, одразу падаєш. Так і в житті.

- Останнім часом ти й ефіри щодня ведеш, і по Україні багато подорожуєш, як все встигаєш?

- Просто треба розставити пріоритети і правильно планувати свій час. І мені минулого року подорожі були дуже потрібними. Наче ковток повітря, так лікую душу !

- Мабуть, встаєш дуже рано?

- Я точно не жайворонок. Але, якщо треба, то, звісно готова в будь-який час бути в потрібному місці. Ось нещодавно я ночувала в новому будинку у куми Світлани Тарабарової за містом. А на 9 ранку у мене була фотосесія на каналі. То я встала дуже рано, поснідала з похресником Іваном, і при повному параді була на місці. Але зазвичай я прокидаюсь близько дев’ятої.

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- У тебе був незвичний ретрообраз?

- Відомий фотограф Ростислав Ріпка вирішив перевтілити дівчат, які його надихають, в кінодів французького кіно 30-40 років ХХ сторіччя. Тоді був модним стиль зйомки аркур. Це був для мене дуже незвичний образ: мокре волосся, макіяж, одяг, особливо світло. Я вже бачила цей фотоальбом, де знялися відомі телеведучі, спортсменки, актриси… 37 жінок, яких люблять українці. Ірма Вітовська, Лідія Таран, Алла Мазур, Тоня і Ніна Матвієнко, Ірина Данилевська, Катя Кухар …. Кожна залишила своє послання про щастя, натхнення, про те, як не здаватися в житті. Мені сподобалось.

- Сама не думала про акторство?

- В дитинстві я мріяла бути актрисою. Тоді я жила у Львові, і на момент вибору вузу у нас не було якихось курсів, навіть виїзного факультету акторського. Тому я обрала гуманітарний виш – журналістику. Хоча ми з мамою розмовляли про моє захоплення. Але підійшли до вибору прагматично. Це ж були 90-ті, жили ми дуже скромно. Реально не було фінансової можливості, щоб відправити мене в Київ на навчання, бо ж треба було там винаймати житло, займатися у викладачів, серйозно готуватися. Я ж розуміла, що вступити до інституту імені Карпенка-Карого не так вже й просто. Тому я пішла у Львівський університет, на факультет журналістики і зовсім не шкодую про це. Пізніше я таки пішла в студію «Чорний квадрат», займалася з професіоналами, отримала багато інструментів, якими тепер користуюсь як ведуча. Робота над собою завжди йде.

- Як це допомагає долати курйозні моменти в прямих ефірах? Як так сталося, що ти забула взути туфлі?

- Просто я вела денні ефіри в одній студії, а тоді підміняла колегу в вечірньому – в іншій. Вони трохи відрізняються розстановкою камер, столами. В новій студії я не звикла до того, що в кадрі видно ноги ведучої, форма стола така, що залишає їх відкритими. От я й зняла туфлі. Роблю це досить часто, важко вистояти годину на високих підборах.

Дізналася про курйоз вже після ефіру. Не думала, що це облетить ЗМІ. Але мені сподобалася підтримка людей. Було дуже багато коментарів, які мене розчулили. Дякую всім і кожному! Перечитала всі у своєму інстаграмі та на сторінках каналу! Насправді, прямий ефір – це живий організм, і мало не щодня щось трапляється. Але це не завжди помітно глядачеві.

- Ти зараз активно худнеш, як успіхи?

- Після затяжного карантину і локдауну, дивного для нас усіх, у мене збільшилися об’єми, як і в багатьох, і треба було повертатися у форму. Я пішла на бокс до відомого тренера, займаюся з ним. Додала трохи кардіо. Крім того, моє харчування стало більш контрольованим. Завдяки спеціальні онлайн-програмі, спеціально для мене, враховуючи мої показники здоров’я і особисті смаки, розробили корисне меню на кожен день. Щодня мені присилають список продуктів і рецепти досить простих страв.

Також я займаюся спеціальними тренуваннями, коли до мене підключають електроімпульси, завдяки яким ефективно скорочуються м’язи. Після таких занять крепатура така, ніби дві години у спортзалі працювала.

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- Зручно зірці ходити на роботу з судочками?

- На приготування їжі я витрачаю десь півгодини ввечері. І беру з собою на роботу. До речі, у нас на каналі, багато хто приносить їжу з собою. Це дуже зручно. Не потрібно думати, де б його пообідати чи повечеряти. Іноді просто не встигаєш, і можеш перехопити щось шкідливе, якісь булки з’їсти. Я по собі знаю, якщо протягом дня не отримаю необхідну кількість продуктів, то ввечері я буду дуже голодна, і можу з’їсти все, що бачу.

Торік в мене був дуже крутий результат. Я схудла на три кілограми, суттєво зменшилися об’єми, по 7-8 см. Але потім я поїхала у відпустку і трохи розслабилася, в подорожах не завжди вдавалося харчуватися вчасно. А в мене такий організм, якщо його вчасно не погодувати, то він лякається, і накопичує. Зараз я підібрала для себе оптимальний курс, щоб стати стрункішою.

- Кажуть, ти готуєш новий телевізійний проєкт?

- Поки не можу розкривати подробиць. Але це зовсім інший для мене досвід. Це проєкт, пов'язаний з ТСН. Історії, які надихають. Більше сказати поки не можу. Чекайте навесні на телеканалі 1+1!

Раніше "Телеграф" розповідав про телеведучу Юлію Бориско, яка звільнилась з "1+1" і відкрила власний проєкт на YouTube.

Фото: Соломія Вітвіцька Instagram