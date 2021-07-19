"А походка, як у шлюшки з GTA": Саша Бо показала, як пройшло її тренування з присіданнями (відео)

Відомий український блогер Саша Бо (наст. ім'я Олександра Пустовіт) записалася на марафон для попи і тепер в поті чола відпрацьовує на тренуваннях вправи на стегна і сідниці разом з професійним тренером.

26-річна мама двох синів, 5-річного Данила і 3-річного Євгена, показала на відео, як пройшло її перше заняття з прокачування "горіха".

"Я варена просто. А похолка знову, як у шлюшки з GTA", - розповіла про свої відчуття Олександра.

Нагадаємо, що блогери з Івано-Франківська Саша Бо і Ігор Пустовіт розлучаються після п'яти років подружнього життя. Олександра вважається першим україномовним блогером, якій вдалося зібрати мільйонну аудиторію в Інстаграмі. Дівчина рекламує засоби по догляду за собою і інші побутові речі, а також ділиться з підписниками фото і відео своїх дітей.

Раніше Ігор Пустовіт поділився з підписниками, як весело проводить час зі своїм сином.