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Популярна британська співачка Ріта Ора блиснула спідньою білизною у відвертій сукні-сітці (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
32-річна Ріта Ора Новина оновлена 14 липня 2023, 11:55
32-річна Ріта Ора. Фото Getty Images

Сміливий образ продемонстрував шикарну фігуру артистки

Поки багато знаменитостей "вигулюють" червоними доріжками "голі" сукні, як це раніше зробила американська актриса Олександра Даддаріо, британська співачка Ріта Ора пішла ще далі. На вечірку британського Vogue x Self Portrait у Лондоні, 13 липня, артистка одягла відверту сукню-сітку.

32-річна співачка повністю продемонструвала свою неймовірну фігуру, і виставила напоказ свій підтягнутий прес у розшиті бісером мінісукні з глибоким вирізом. Під нього Ора одягла прості чорні трусики та бюстгальтер.

Свій образ вона доповнила парою срібних чобіт до литок, срібним кольє-чокером із плюща та браслетом, а також зеленим ланцюжком із бісеру на животі.

Довге кучеряве волосся артистка залишила розпущеним, а виняткові риси обличчя співачка підкреслила макіяжем у стилі смокі-айс, підводкою для очей та матовою коричневою помадою.

Рита Ора
32-річна співачка повністю продемонструвала свою фігуру Фото: Getty Images
Рита Ора в нижній білизні
Ріта Ора притягувала погляди на вечірці Vogue x Self Portrait Фото: Getty Images
Ріта Ора у сукні-сітці
Ріта Ора напоказ виставила свій підтягнутий прес Фото: Getty Images
Ріта Ора та Емілі Ратаковські
Ріта Ора та Емілі Ратаковські Фото: Getty Images
Рита Ора
Дуже сміливе вбрання також показало і підтягнуті сідниці співачки Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що не менш ефектну сукню з "голим" ефектом приміряла британська співачка Дуа Ліпа. Зірка прикувала всі погляди публіки, коли позувала на рожевій доріжці під час прем’єри "Барбі".

Теги:
#Рита Ора #Співачка #Наряд