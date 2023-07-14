Популярна британська співачка Ріта Ора блиснула спідньою білизною у відвертій сукні-сітці (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Сміливий образ продемонстрував шикарну фігуру артистки
Поки багато знаменитостей "вигулюють" червоними доріжками "голі" сукні, як це раніше зробила американська актриса Олександра Даддаріо, британська співачка Ріта Ора пішла ще далі. На вечірку британського Vogue x Self Portrait у Лондоні, 13 липня, артистка одягла відверту сукню-сітку.
32-річна співачка повністю продемонструвала свою неймовірну фігуру, і виставила напоказ свій підтягнутий прес у розшиті бісером мінісукні з глибоким вирізом. Під нього Ора одягла прості чорні трусики та бюстгальтер.
Свій образ вона доповнила парою срібних чобіт до литок, срібним кольє-чокером із плюща та браслетом, а також зеленим ланцюжком із бісеру на животі.
Довге кучеряве волосся артистка залишила розпущеним, а виняткові риси обличчя співачка підкреслила макіяжем у стилі смокі-айс, підводкою для очей та матовою коричневою помадою.
Раніше "Телеграф" розповідав, що не менш ефектну сукню з "голим" ефектом приміряла британська співачка Дуа Ліпа. Зірка прикувала всі погляди публіки, коли позувала на рожевій доріжці під час прем’єри "Барбі".