Популярная британская певица Рита Ора сверкнула нижним бельем в откровенном платье-сетке (фото)

Смелый образ продемонстрировал шикарную фигуру артистки

Пока многие знаменитости "выгуливают" по красных дорожках "голые" платья, как это ранее сделала американская актриса Александра Даддарио, британская певица Рита Ора пошла еще дальше. На вечеринку британского Vogue x Self Portrait в Лондоне, 13 июля, артистка надела откровенное платье-сетку.

32-летняя певица полностью продемонстрировала свою невероятную фигуру, и выставила напоказ свой подтянутый пресс в расшитом бисером мини-платье с глубоким вырезом. Под него Ора надела простые черные трусики и бюстгальтер.

Свой образ она дополнила парой серебряных сапог до икр, серебряным колье-чокером из плюща и браслетом, а также зеленой цепочкой из бисера на животе.

Длинные вьющиеся волосы артистка оставила распущенными, а поразительные черты лица певица подчеркнула макияжем в стиле смоки-айс, подводкой для глаз и матовой коричневой помадой.

32-летняя певица полностью продемонстрировала свою фигуру Фото: Getty Images

Рита Ора притягивала взгляды на вечеринке Vogue x Self Portrait Фото: Getty Images

Рита Ора выставила напоказ свой подтянутый пресс Фото: Getty Images

Рита Ора и Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

Очень смелый наряд также показал и подтянутые ягодицы певицы Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не менее эффектное платье с "голым" эффектом примерила британская певица Дуа Липа. Звезда приковала все взгляды публики, когда позировала на розовой дорожки во время премьеры фильма "Барби".