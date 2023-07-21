Аріана Гранде вкрала чужого чоловіка — ЗМІ

30-річна знаменитість могла розбити шлюб відомого актора

Буквально днями західні ЗМІ почали рясніти заголовками про розірвання зіркового шлюбу — 30-річної американської співачки Аріани Гранде та її чоловіка, рієлтора Далтона Гомеса. Тепер видання назвали ймовірну причину закінчення стосунків пари.

Як передає People, після розставання з чоловіком Аріана почала зустрічатися з 31-річним американським актором, співаком та композитором Ітаном Слейтером. З ним же виконавиця зараз знімається в музичному фентезійному фільмі "Зла. Частина перша" (Wicked: Part One).

Повідомляється, що заради роману зі знаменитою артисткою Слейтер розійшовся зі своєю дружиною, колишньою шкільною подругою Ліллі Джей. Відомо, що пара одружилася 2018-го, а торік у них народився син.

Ітан Слейтер пішов від дружини до Аріани Гранде – ЗМІ. Фото: Getty Images

"Зла: Частина перша"

25 листопада 2024 року відбудеться прем’єра картини — американського епічного музичного фентезійного фільму, створеного режисером Джоном Чу і заснованого на мюзиклі "Зла", адаптованому Стівеном Шварцем та Вінні Холцманом. У головних ролях ми побачимо Синтію Еріво, Аріану Гранде, Джонатана Бейлі та Джеффа Голдблюма. Цей фільм є першою частиною дилогії "Зла".

Раніше Аріану Гранде помітили без обручки на пальці. Співачка відвідала Вімблдонський турнір, де була помічена з 38-річним актором, зіркою фільмів про Людину-павука — Ендрю Галфілдом.