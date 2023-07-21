Ариана Гранде увела чужого мужа — СМИ

30-летняя знаменитость могла разбить брак известного актера

Буквально на днях западные СМИ начали пестрить заголовками про разрыв звездного брака — 30-летней американской певицы Арианы Гранде и ее мужа, риелтора Далтона Гомеса. Теперь издания назвали вероятную причину окончания отношений пары.

Как передает People, после расставания с супругом Ариана начала встречаться с 31-летним американским актером, певцом и и композитором Итаном Слейтером. С ним же исполнительница сейчас снимается в музыкальном фентезийном фильме "Злая. Часть первая" (англ. Wicked: Part One).

Сообщается, что ради романа со знаменитой артисткой Слейтер разошелся со своей собственной женой, бывшей школьной подругой Лилли Джей. Известно, что пара поженилась в 2018-ом, а в прошлом году у них родился сын.

Итан Слейтер ушел от жены к Ариане Гранде - СМИ. Фото: Getty Images

"Злая: Часть первая"

25 ноября 2024 года состоится премьера картины — американского эпического музыкального фентезийного фильма, созданного режиссёром Джоном Чу и основанного на мюзикле "Злая", адаптированном Стивеном Шварцем и Уинни Холцманом. В главных ролях мы увидим Синтию Эриво, Ариану Гранде, Джонатана Бейли и Джеффа Голдблюма. Этот фильм является первой частью дилогии "Злая".

Ранее Ариану Гранде заметили без обручального кольца на пальце. Певица посетила Уимблдонский турнир, где была замечена с 38-летним актером, звездой фильмов про Человека-паука — Эндрю Галфилдом.