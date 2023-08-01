Вічно молода Кетрін Зета-Джонс у сукні з глибоким декольте прогулялася італійським узбережжям із Майклом Дугласом (фото)

Актори у шлюбі вже 23 роки.

Відома британська актриса, зірка фільму "Маска Зорро ", 53-річна Кетрін Зета-Джонс та її чоловік, не менш популярний актор, 78-річний Майкл Дуглас вирушили у відпустку до Портофіно, Італія. Пара була помічена, виходячи з італійського ресторану Taverna del Marinaio у понеділок, 31 липня.

Кетрін і Майкл, які у шлюбі вже 23 роки, прогулюючись італійським узбережжям, тримаючись за руки. Актриса блищала у темно-фіолетовому максісукні з квітковим принтом з глибоким декольте на тонких бретелях, яке чудово демонструвало її струнку фігуру.

Свій образ Кетрін доповнила чорно-бежевими еспадрильями на платформі, сонцезахисними окулярами з фіолетовим відтінком та довгими сережками лавандового кольору, кількома браслетами та чорною сумочкою Chanel. Своє довге чорне волосся артистка залишила розпущеним і ні каскадом спадало на її оголені плечі.

А Майкл Дуглас вибрав зручний, але не менш стильний аутфіт. Він був одягнений у темно-синю сорочку на ґудзиках та світлі штани з чорними мокасинами.

Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс у Портафіно Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Для відпочинку пара обрала одне з найулюбленіших курортних міст Італії Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Зірки весь час трималися за руки Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що папараці застали Емму Вотсон на побаченні з новим бойфрендом. Особисте життя актриса намагається тримати у секреті.