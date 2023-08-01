Вечно молодая Кэтрин Зета-Джонс в платье с глубоким декольте прогулялась итальянским побережьем с Майклом Дугласом (фото)

Актеры в браке уже 23 года.

Известная британская актриса, звезда фильма "Маска Зорро", 53-летняя Кэтрин Зета-Джонс и ее муж, не менее популярный актер, 78-летний Майкл Дуглас отправились в отпуск в Портофино, Италия. Пара была замечена выходя из итальянского ресторана Taverna del Marinaio в понедельник, 31 июля.

Кэтрин и Майкл, которые в браке уже 23 года, прогуливаясь по итальянскому побережью, держась за руки. Актриса блистала в темно-фиолетовом макси-платье с цветочным принтом с глубоким декольте на тонких бретелях, которое отлично демонстрировало ее стройную фигуру.

Свой образ Кэтрин дополнила черно-бежевыми эспадрильями на платформе, солнцезащитными очками с фиолетовым оттенком и длинными серьгами лавандового цвета, несколькими браслетами и черной сумочкой Chanel. Свои длинные черные волосы артистка оставила распущенными и ни каскадом спадали на ее обнаженные плечи.

А Майкл Дуглас выбрал удобный, но не менее стильный аутфит. Он был одет в темно-синюю рубашку на пуговицах и светлые брюки с черными мокасинами.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс в Портафино Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Для отдыха пара выбрала один из самых любимых курортных городов Италии Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Звезды все время держались за руки Фото: Getty Images

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