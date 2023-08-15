У спортивному костюмі та з розпатланим волоссям: 44-річна Кеті Холмс прогулялася Нью-Йорком без макіяжу (фото)
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Знаменитість не соромиться виходити у світ без косметики
Колишня дружина американського актора Тома Круза, який з роками ніби тільки молодшає, актриса кіно, театру та телебачення Кеті Холмс у свої 44 роки також виглядає досить свіжо та молодо. Щобільше, вона може собі дозволити ходити вулицями Нью-Йорка навіть без макіяжу.
Під час цієї з таких прогулянок, 14 серпня, папараці й підловили знаменитість. Холмс була одягнена у чорну майку, яку вона поєднувала зі спортивними штанами темного кольору та білими кросівками Balenciaga.
Своє спортивне вбрання Кеті доповнила черепаховими сонцезахисними окулярами та чорною сумкою. Також не забула актриса і за аксесуари: у неї було кільце в носі, намисто без підвіски та маленьке колечко на безіменному пальці правої руки.
Макіяж Холмс вирішила не наносити, а волосся вона зібрала в недбалий, трохи розпатланий пучок.
Раніше 22-річна дочка Вілла Сміта, Віллоу Сміт виступила на музичному фестивалі у Сан-Франциско. Дівчина дуже схожа на свого знаменитого батька і може похвалитися неймовірними вокальними даними.