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В спортивном костюме и с растрепанными волосами: 44-летняя Кэти Холмс прогулялась Нью-Йорком без макияжа (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
44-летняя Кэти Холмс Новость обновлена 15 августа 2023, 13:58
44-летняя Кэти Холмс. Фото Getty Images

Знаменитость не стесняется выходить в свет без косметики

Бывшая супруга американского актера Тома Круза, который с годами как будто только молодеет, актриса кино, театра и телевидения Кэти Холмс в свои 44 года также выглядит достаточно свежо и молодо. Более того, она может себе позволить расхаживать улицами Нью-Йорка даже без макияжа.

Во время оной из таких прогулок, 14 августа, папарацци и подловили знаменитость. Холмс была одета в черную майку, которую она сочетала со спортивными штанами темного цвета и белыми кроссовками Balenciaga.

Свой спортивный наряд Кэти дополнила черепаховыми солнцезащитными очками и черной сумкой. Также не забыла актриса и за аксессуары: у нее было кольцо в носу, ожерелье без подвески и маленькое колечко на безымянном пальце правой руки.

Макияж Холмс решила не наносить, а волосы она собрала в небрежный, слегка растрепанный пучок.

44-летняя Кэти Холмс
44-летняя Кэти Холмс на прогулке в Нью-Йорке Фото: Getty Images
Кэти Холмс
Всю прогулку Кэти Холмс смеялась Фото: Getty Images
Кэти Холмс в Нью-Йорке
Кэти Холмс в Нью-Йорке Фото: Getty Images
Кэти Холмс в Нью-Йорке без макияжа
Фото: Getty Images
Кэти Холмс в Нью-Йорке в спортивном костюме
Фото: Getty Images

Ранее 22-летняя дочь Уилла Смита, Уиллоу Смит выступила на музыкальном фестивале в Сан-Франциско. Девушка очень похожа на своего знаменитого отца, и может похвастаться невероятными вокальными данными.

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