В спортивном костюме и с растрепанными волосами: 44-летняя Кэти Холмс прогулялась Нью-Йорком без макияжа (фото)

Знаменитость не стесняется выходить в свет без косметики

Бывшая супруга американского актера Тома Круза, который с годами как будто только молодеет, актриса кино, театра и телевидения Кэти Холмс в свои 44 года также выглядит достаточно свежо и молодо. Более того, она может себе позволить расхаживать улицами Нью-Йорка даже без макияжа.

Во время оной из таких прогулок, 14 августа, папарацци и подловили знаменитость. Холмс была одета в черную майку, которую она сочетала со спортивными штанами темного цвета и белыми кроссовками Balenciaga.

Свой спортивный наряд Кэти дополнила черепаховыми солнцезащитными очками и черной сумкой. Также не забыла актриса и за аксессуары: у нее было кольцо в носу, ожерелье без подвески и маленькое колечко на безымянном пальце правой руки.

Макияж Холмс решила не наносить, а волосы она собрала в небрежный, слегка растрепанный пучок.

44-летняя Кэти Холмс на прогулке в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Всю прогулку Кэти Холмс смеялась Фото: Getty Images

Кэти Холмс в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее 22-летняя дочь Уилла Смита, Уиллоу Смит выступила на музыкальном фестивале в Сан-Франциско. Девушка очень похожа на своего знаменитого отца, и может похвастаться невероятными вокальными данными.