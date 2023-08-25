Внучка Данілова продовжує "рватися" в співачки: виступить у Львові разом із Монатіком

16-річна Маша Данілова виступить на одній сцені із зірками українського шоубізнесу

Внучка секретаря РНБО (Рада національної безпеки та оборони) Олексія Данілова, українська співачка Маша Данілова, продовжує підкорювати вітчизняний шоубізнес.

Незабаром дівчина виступить на одній сцені зі знаменитими виконавцями та музичними гуртами, такими як Monatik, Іво Бобул, TVORCHI, Віктор Павлік, Alekseev, "Брати Гадюкіни", Світлана Тарабарова та інші відомі артисти.

Концерт пройде під час музичного благодійного фестивалю на підтримку Збройних сил України – "Фестиваль Незалежності" у Львові, який триває з 24 по 27 серпня. Про те, що Маша Данілова візьме участь у заході, стало відомо з її посту у сторіс Інстаграму, а також на сторінці EMILY RESORT — готельного комплексу, де, по суті, і проходить фестиваль.

Маша Данілова виступить 27 серпня на "Фестивалі Незалежності" у Львові

Нагадаємо, що Маша – учасниця багатьох музичних конкурсів. Дівчина брала участь в українських талант-шоу, зараз активно веде свій YouTube канал MASHA DANILOVA, де випускає свої кліпи, а також записує інтерв’ю з українськими зірками. За невелику кар’єру Данілова вже встигла випустити кілька пісень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дуже схудла Селена Гомес. Співачка випустила новий кліп Single Soon, у якому постала у новому образі.