Внучка Данилова продолжает "рваться" в певицы: выступит во Львове вместе с Монатиком

16-летняя Маша Данилова выступит на одной сцене со звездами украинского шоу-бизнеса

Внучка секретаря СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) Алексея Данилова, украинская певица Маша Данилова, продолжает покорять отечественный шоу-бизнес.

В скором времени девушка выступит на одной сцене с именитыми исполнителями и музыкальными группами, такими как Monatik, Иво Бобул, TVORCHI, Виктор Павлик, Alekseev, "Брати Гадюкіни", Светлана Тарабарова и другие известные артисты.

Концерт пройдет во время музыкального благотворительного фестиваля в поддержку Вооруженных сил Украины — "Фестиваль Незалежності" во Львове, который проходит с 24 по 27 августа. О том, что Маша Данилова примет участие в мероприятии, стало известно из ее поста в сторис Инстаграма, а также на странице EMILY RESORT — гостиничного комплекса, где, по сути, и проходит фестиваль.

Маша Данилова выступит 27 августа на "Фестивалі Незалежності" во Львове

Напомним, что Маша — участница многих музыкальных конкурсов. Девушка принимала участия в украинских талант-шоу, сейчас активно ведет свой YouTube-канал MASHA DANILOVA, где выпускает свои клипы, а также записывает интервью с украинскими звездами. За небольшую карьеру Данилова уже успела выпустить несколько песен.

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