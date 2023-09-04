Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк засліпила образом із глибоким декольте на кінофестивалі у Франції (фото)

Актриса "сяяла" на сцені у сукні з паєтками

Відома британська актриса, зірка "Гри престолів", 36-річна Емілія Кларк, яка раніше зіграла в серіалі "Секретне вторгнення" із Семюелем Л. Джексоном, похвалилася стрункою та підтягнутою фігурою на щорічному кінофестивалі у Франції. Знаменитість відвідала 49-й фестиваль американського кіно у Довілі, де здобула престижну премію "Новий Голлівуд" за фільм "The Pod Generation".

Для свого виходу у світ "Мати драконів" обрала сліпучу чорну сукню в підлогу з паєтками, яка чудово продемонструвала неперевершену фігуру актриси. А глибоке декольте лише підкреслило тонку шию та витончені плечі Кларк.

Свій образ вона доповнила, надівши пару висячих перлинних сережок і збільшила свій зріст елегантними чорними туфлями на підборах. Свої темні локони Емілія залишила рівними, заправивши їх за вуха, і зробила досить природний макіяж, крім яскравої червоної помади.

Ви тільки подивіться на витончену фігуру актриси. Фото: Getty Images

Кларк мала сліпучий вигляд у чорній сукні з паєтками Фото: Getty Images

Актриса була у чудовому настрої на кінофестивалі Фото: Getty Images

Емілія Кларк здобула премію "Новий Голлівуд" за фільм "The Pod Generation" Фото: Getty Images

36-річна зірка з гордістю позувала із нагородою перед фотографами Фото: Getty Images

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