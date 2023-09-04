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Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк засліпила образом із глибоким декольте на кінофестивалі у Франції (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
36-річна Емілія Кларк Новина оновлена 04 вересня 2023, 11:31
36-річна Емілія Кларк. Фото Getty Images

Актриса "сяяла" на сцені у сукні з паєтками

Відома британська актриса, зірка "Гри престолів", 36-річна Емілія Кларк, яка раніше зіграла в серіалі "Секретне вторгнення" із Семюелем Л. Джексоном, похвалилася стрункою та підтягнутою фігурою на щорічному кінофестивалі у Франції. Знаменитість відвідала 49-й фестиваль американського кіно у Довілі, де здобула престижну премію "Новий Голлівуд" за фільм "The Pod Generation".

Для свого виходу у світ "Мати драконів" обрала сліпучу чорну сукню в підлогу з паєтками, яка чудово продемонструвала неперевершену фігуру актриси. А глибоке декольте лише підкреслило тонку шию та витончені плечі Кларк.

Свій образ вона доповнила, надівши пару висячих перлинних сережок і збільшила свій зріст елегантними чорними туфлями на підборах. Свої темні локони Емілія залишила рівними, заправивши їх за вуха, і зробила досить природний макіяж, крім яскравої червоної помади.

Емілія Кларк у стильній чорній сукні
Ви тільки подивіться на витончену фігуру актриси. Фото: Getty Images
стиль Емілії Кларк
Кларк мала сліпучий вигляд у чорній сукні з паєтками Фото: Getty Images
Емілія Кларк посмішка
Актриса була у чудовому настрої на кінофестивалі Фото: Getty Images
Емілія Кларк на кіновістілі у Франції
Емілія Кларк здобула премію "Новий Голлівуд" за фільм "The Pod Generation" Фото: Getty Images
Емілія Кларк здобула нагороду "Новий Голлівуд"
36-річна зірка з гордістю позувала із нагородою перед фотографами Фото: Getty Images

Нагадаємо, що співачка Селена Гомес показала, як носити чорний костюм із шкіри, щоб було стильно. 32-річна знаменитість обрала для недавнього інтерв’ю дуже крутий образ.

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