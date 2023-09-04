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Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк ослепила образом с глубоким декольте на кинофестивале во Франции (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
36-летняя Эмилия Кларк Новость обновлена 04 сентября 2023, 11:31
36-летняя Эмилия Кларк. Фото Getty Images

Актриса "сияла" на сцене в платье с пайетками

Известная британская актриса, звезда "Игры престолов", 36-летняя Эмилия Кларк, которая ранее сыграла в сериале "Секретное вторжение" с Сэмюэлем Л. Джексоном, похвасталась стройной и подтянутой фигурой на ежегодном кинофестивале во Франции. Знаменитость посетила 49-й фестиваль американского кино в Довиле, где получила престижную премию "Новый Голливуд" за фильм "The Pod Generation".

Для своего выхода в свет "Мать драконов" выбрала ослепительное черное платье в пол с пайетками, которое отлично продемонстрировало непревзойденную фигуру актрисы. А глубокое декольте только подчеркнуло тонкую шею и изящные плечи Кларк.

Свой образ она дополнила, надев пару висячих жемчужных сережек и увеличила свой рост элегантными черными туфлями на каблуке. Свои темные локоны Эмилия оставила ровными, заправив их за уши, и сделала достаточно естественный макияж, за исключением яркой красной помады.

Эмилия Кларк в стильном черном платье
Вы только посмотрите на утонченную фигуру актрисы Фото: Getty Images
стиль Эмилии Кларк
Кларк выглядела ослепительно в черном платье с пайетками Фото: Getty Images
Эмилия Кларк улыбка
Актриса была в отличном настроении на кинофестивале Фото: Getty Images
Эмилия Кларк на киновестивале во Франции
Эмилия Кларк получила премию "Новый Голливуд" за фильм "The Pod Generation" Фото: Getty Images
Эмилия Кларк получила награду "Новый Голливуд"
36-летняя звезда с гордостью позировала с наградой перед фотографами Фото: Getty Images

Напомним, что певица Селена Гомес показала, как носить черный костюм из кожи, чтобы было стильно. 32-летняя знаменитость выбрала для недавнего интервью очень крутой образ.

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