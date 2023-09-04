Ті ще красуні: зірка "Блакитної лагуни" Брук Шілдс показала свою 17-річну доньку (фото)

Актриса зі своєю родиною вийшли у світ у family look

Зірка фільму "Блакитна лагуна" (1980), американська актриса та модель Брук Шілдс зі своїм чоловіком 59-річним режисером Крісом Хенчі та 17-річною дочкою Грієр відвідали виставку коней Hampton Classic Horse Show 2023 у Нью-Йорку у воскресенье. Варто зазначити, що у свої 58 актриса виглядає дуже свіжо та молодо, і до чого послугами пластичних хірургів вона не користується.

Для свого сімейного виходу у світ Шілдс, Хенчі та їхня дочка обрали family look у світлих тонах. Знаменитість одягла зелено-білий топ із малюнком кролика у вигляді косинки, який поєднувала з широкими білими брюками зі складками, коричневими босоніжками та плетеною сумкою. Свій образ вона доповнила кількома ланцюжками з підвіскою із каменю та браслетами на одній руці.

Дочка Шілдс, модель-початківець, 17-річна Грієр виглядала приголомшливо в білій сукні без рукавів з великими рожевими квітами, яку вона доповнила білими сандалями з ремінцями і стьобаною чорною шкіряною сумочкою Chanel.

Брук Шілдс із дочкою Грієр Хенчі погодили свої вбрання для виходу у світ Фото: Getty Images

Глава сімейства, Кріс Хенчі був одягнений у лляний костюм нейтрального кольору, білу футболку та синьо-білі кросівки New Balance.

Брук Шілдс та чоловік Кріс Хенчі позували з дочкою Грієр Фото: Getty Images

Дочка Шілдс і Хенчі — модель-початківиця Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 65-річна Шерон Стоун вражає шанувальників стильним вбранням. Зірка "Основного інстинкту" вміє справляти враження, як і багато років тому.