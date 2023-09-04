Те еще красотки: звезда "Голубой лагуны" Брук Шилдс показала свою 17-летнюю дочь (фото)

Актриса со своей семьей вышли в свет в family look

Звезда фильма "Голубая лагуна" (1980), американская актриса и модель Брук Шилдс со своим мужем 59-летним режиссером Крисом Хенчи и 17-летней дочерью Гриер посетили выставку лошадей Hampton Classic Horse Show 2023 в Нью-Йорке в воскресенье, 3 сентября. Стоит отметить, что в свои 58 актриса выглядит очень свежо и молодо, и при чем услугами пластических хирургов она не пользуется.

Для своего семейного выхода в свет Шилдс, Хенчи и их дочь выбрали family look в светлых тонах. Знаменитость надела зелено-белый топ с рисунком кролика в виде косынки, который сочетала с широкими белыми брюками со складками, коричневыми босоножками и плетеной сумкой. Свой образ она дополнила несколькими цепочками с подвеской из камня и браслетами на одной руке.

Дочь Шилдс, начинающая модель, 17-летняя Гриер выглядела потрясающе в белом платье без рукавов с большими розовыми цветами, которое она дополнила белыми сандалиями с ремешками и стеганой черной кожаной сумочкой Chanel.

Брук Шилдс с дочерью Гриер Хенчи согласовали свои наряды для выхода в свет Фото: Getty Images

Глава семейства, Крис Хенчи был одет в льняной костюм нейтрального цвета, белую футболку и сине-белые кроссовки New Balance.

Брук Шилдс и муж Крис Хенчи позировали с дочерью Гриер Фото: Getty Images

Дочь Шилдс и Хенчи - начинающая модель Фото: Getty Images

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