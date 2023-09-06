53-річна Наомі Кемпбелл повністю відкрила груди у прозорій сукні на показі в Нью-Йорку (фото)

Супермодель вийшла на подіум на Тижні моди у Нью-Йорку

"Чорна пантера" не перестає дивувати! У свої 53 роки відома супермодель Наомі Кемпбелл має дуже молодий вигляд і може дати фору молоденьким моделям. Щобільше, вона все ще у чудовій формі і може собі дозволити вийти на подіум практично оголеною.

У вівторок, 5 вересня, у рамках Тижня моди в Нью-Йорку Кемпбелл представила колекцію модного одягу, яку вона розробила разом із ритейлером PrettyLittleThing. Зазначається, що ця колекція віддає "данину поваги спадщині і культовому фірмовому стилю Наомі".

Знаменита супермодель 90-х вийшла на подіум у сексуальній прозорій довгій прикрашеній камінням сукні з коміром-бретелькою, через яку було видно витончену фігуру Наомі, а також її оголені груди. Варто зазначити, що навіть попри свій вік, Чорна пантера може собі дозволити такий одяг.

Свій образ вона поєднала з простими чорними шкіряними туфлями з гострим носком, а також одягла пару блискучих сережок-кілець середнього розміру та одну каблучку з діамантом.

Чорна пантера також брала участь у розробці нової колекції Фото: Getty Images

Сукня у стилі максі облягала фігуру моделі Фото: Getty Images

Наомі виходила з важливим видом на подіум. Фото: Getty Images

Супермодель 90-х років мала феноменальний вигляд Фото: Getty Images

У свої 53 Наомі може відкрито демонструвати свою фігуру Фото: Getty Images

Раніше Хейлі Бібер "підловили" з чоловіком, канадським співаком Джастіном Бібером. Модель показала, як стильно носити шкіряну куртку у парі.