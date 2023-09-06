53-річна Наомі Кемпбелл повністю відкрила груди у прозорій сукні на показі в Нью-Йорку (фото)
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Супермодель вийшла на подіум на Тижні моди у Нью-Йорку
"Чорна пантера" не перестає дивувати! У свої 53 роки відома супермодель Наомі Кемпбелл має дуже молодий вигляд і може дати фору молоденьким моделям. Щобільше, вона все ще у чудовій формі і може собі дозволити вийти на подіум практично оголеною.
У вівторок, 5 вересня, у рамках Тижня моди в Нью-Йорку Кемпбелл представила колекцію модного одягу, яку вона розробила разом із ритейлером PrettyLittleThing. Зазначається, що ця колекція віддає "данину поваги спадщині і культовому фірмовому стилю Наомі".
Знаменита супермодель 90-х вийшла на подіум у сексуальній прозорій довгій прикрашеній камінням сукні з коміром-бретелькою, через яку було видно витончену фігуру Наомі, а також її оголені груди. Варто зазначити, що навіть попри свій вік, Чорна пантера може собі дозволити такий одяг.
Свій образ вона поєднала з простими чорними шкіряними туфлями з гострим носком, а також одягла пару блискучих сережок-кілець середнього розміру та одну каблучку з діамантом.
Раніше Хейлі Бібер "підловили" з чоловіком, канадським співаком Джастіном Бібером. Модель показала, як стильно носити шкіряну куртку у парі.