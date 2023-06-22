Пантера ніколи не старіє: 53-річна Наомі Кемпбелл вразила молодим видом на показ у Парижі (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 542
Зовсім і не скажеш, що супермоделі давно за 50
Відома британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка в модельній індустрії отримала прізвисько "Чорна пантера", після дебюту Фаррелла Вільямса на Паризькому тижні моди відвідала ще один модний показ. Знаменитість також прийшла подивитися колекцію Spring/Summer 2024 Уельсу Боннера.
53-річна королева подіуму продемонструвала свою неперевершену фігуру та почуття стилю, примірявши чорну шовкову сукню з білою спідницею, пов’язаною гачком, доповнивши свій образ чорними туфлями на високих підборах, клатчем у тон та великими протисонцевими окулярами. Кемпбелл сиділа у першому ряду в компанії 34-річного американського співака Еріка Нама.
Проте вражає зовсім не це – Наомі Кемпбелл зовсім не старіє. У свої 53 роки Чорна пантера виглядає дуже молодо, і їй не даси більше 30-ти.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Памела Андерсон порадувала фанів поодиноким публічним виходом. 55-річна актриса продемонструвала підтягнуту фігуру у стильному вбранні.
Також ми писали, що на Каннському фестивалі 2023 року з’явився Джуд Лоу. Один із секс-символів Голлівуду трохи посивів і відростив вуса, проте не втрачає чарівності у свої 50 років.